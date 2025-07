Puerto Osito Ucumari: El Mágico RIncón de Villa Rica

En pleno corazón del humedal “Laguna El Oconal”, en Villa Rica (Oxapampa, Pasco), se encuentra un lugar que es mucho más que un atractivo turístico: Puerto Osito Ucumari, un emprendimiento familiar que se ha convertido en un referente del turismo ecológico, cultural y vivencial en la Amazonía peruana.

Entre sus principales experiencias, destacan los paseos en bote a remo con guía especializado, donde los visitantes exploran las tranquilas aguas del humedal acompañados por expertos locales que interpretan la rica flora, fauna y leyendas del lugar. Uno de los mayores atractivos es la ictioterapia natural con peces guppy, una experiencia relajante y única en el Perú, en la que pequeños peces brindan una terapia suave y revitalizante para los pies.

Y porque la gastronomía regional no puede faltar, el complejo cuenta con un restaurante típico cómodo y acogedor, donde se sirven platos emblemáticos como el ceviche de tilapia, chaufa amazónico con chorizo y cecina, costillar ahumado, entre otras delicias con identidad local. También se ofrecen brebajes exóticos y licores artesanales elaborados con frutos y raíces de la selva, cargados de tradición, sabor y un toque de misticismo. Para endulzar la visita, nada mejor que sus helados caseros de sabores naturales, acompañados del reconocido café de altura de Villa Rica, famoso en el mundo por su aroma y calidad inigualables.

Está además cuentan con la famosa atracción recreativa “La soga de Tarzán” que consiste en una resistente cuerda atada a un árbol robusto al pie de la laguna El Oconal.

Los visitantes pueden sujetarse de la cuerda, impulsarse con fuerza y balancearse en el aire para luego lanzarse. Es una experiencia llena de adrenalina y diversión, que combina el contacto con la naturaleza con el placer de un salto controlado al agua.

Se ofrecen talleres vivenciales dirigidos a personas de todas las edades, con el objetivo de promover el bienestar emocional y el contacto con la cultura:

Arteterapia: mediante el dibujo y la expresión artística, se busca ayudar a los participantes a relajarse y explorar sus emociones.

Musicoterapia y aromaterapia: sesiones diseñadas para estimular los sentidos, reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo a través del sonido y los aromas naturales.

Taller de tejido “Ojos de Dios”: una actividad que rescata saberes ancestrales, invitando a los asistentes a explorar la riqueza de la cultura amazónico-andina a través de la creación textil.

Estos talleres han sido reconocidos por el Ministerio de Cultura por su aporte al desarrollo humano y la preservación del patrimonio cultural.

UNA HISTORIA QUE NACIÓ DEL AMOR POR LA TIERRA

Hace 26 años, Rubén Cueva y Karina Soria, junto a sus hijos, decidieron formar su hogar en un terreno colindante con una antigua laguna estacional. Lo que comenzó como un sueño familiar se transformó, con trabajo constante y visión, en un modelo de turismo rural sostenible.

Gracias a la intervención de las autoridades locales, se construyó un pequeño dique artesanal que permitió estabilizar el nivel del agua y dar vida a un ecosistema que hoy alberga una notable biodiversidad y atrae a numerosas especies migratorias. Así nació el puerto, que Rubén construyó con sus propias manos, levantando los primeros botes e impulsando el crecimiento del lugar con dedicación y amor por la naturaleza. A lo largo del tiempo, Puerto Osito Ucumari ha fortalecido su identidad mediante alianzas estratégicas con instituciones como DIRCETUR, MINCETUR, SERFOR, la municipalidad local, ANA y PromPerú. Además, gracias al trabajo continuo, atención al turista y acciones medioambientales, han logrado distintos reconocimientos como “Bosque Modelo”, “Ruta del café”, marca de certificación como producto sostenible “BIOAY” y Safe Travel, convirtiéndose en un ejemplo de turismo comunitario y sostenible a nivel nacional e internacional.

UN LEGADO QUE CELEBRA LOS 100 AÑOS DE VILLA RICA

Este 2025, Villa Rica celebra su centenario, y Puerto Osito Ucumari se suma con orgullo a esta importante conmemoración. No solo por ser parte de la historia viva del distrito, sino porque sus fundadores nacieron en esta tierra cafetalera rica en cultura y biodiversidad.

MÁS QUE UN DESTINO, UN COMPROMISO

Puerto Osito Ucumari no solo ofrece experiencias inolvidables, sino que también promueve un compromiso profundo con la naturaleza y la comunidad. Su infraestructura ha sido cuidadosamente integrada al entorno, fomentando un turismo educativo, respetuoso y responsable. Ubicado en la margen izquierda del humedal Laguna El Oconal, es un destino imprescindible para quienes buscan una conexión auténtica con la selva, la cultura local y el medio ambiente.

Para vivir la naturaleza, sentir la selva, disfrutar y proteger el humedal, Puerto Osito Ucumari te espera.