Precios de alimentos se elevan por manifestaciones

A raíz de las últimas manifestaciones suscitadas en contra del gobierno de Dina Boluarte, hay una constante preocupación sobre el abastecimiento de alimentos en la población, al respecto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) aseguró que hay el abasto suficiente para atender la demanda en los mercados a nivel nacional, sin embargo, se ha notado un incremento en el precio de alimentos.

“Tenemos la función de asegurar que los alimentos no solamente lleguen a Lima, en donde hay un abastecimiento, por lo menos, para cinco días, sino también a diversos mercados, en las regiones todavía no hay desabastecimiento y esperemos que no lo haya”, expresó la titular del MIDAGRI, Nelly Paredes.

INCREMENTO DE PRECIOS

En el Mercado Mayorista de Lima ingresaron ayer 7.628 toneladas de alimentos, un 10% menos que en el promedio de los últimos cuatro jueves, ello produjo un incremento de hasta el doble en productos como el limón, que pasó de S/1,86 a S/3,44 el kilo.

Mientras que, en el mercado de Breña, el limón ahora se vende hasta por S/7,00 en el tramo minorista, así como la papa amarilla y rosada, que ahora cuestan S/6,00 y S/3,00, respectivamente.

Respecto a los combustibles, en los grifos de la capital hay aún stock para los usuarios, aunque con un ligero incremento en la gasolina de 95, que subió a S/19,35 el galón, así como una rebaja a S/18,39.

ESCASEZ EN EL SUR

En el Cusco, la amenaza de escasez ha cobrado más fuerza, ya que en los mercados y grifos no tienen el stock suficiente para atender al público.

“No tenemos papa, verduras y frutas, el mercado se está desapareciendo, esto es porque hay bloqueos en Sicuani, Andahuaylas (Apurímac) y en el sector de Limatambo. Nosotros trabajamos con Arequipa y Apurímac”, comentó un comerciante mayorista del mercado de Vinocanchón, Ciriaco Villafuerte.

Asimismo, en Puno también se registró un incremento del precio del balón de gas doméstico, por lo que, de lo que antes se vendía a S/54, ahora se comercializa en S/76.

Por otro lado, en Puerto Maldonado (Madre de Dios) ya no hay combustibles desde el lunes, luego de que las estaciones de servicio cerraran sus locales al agotarse sus reservas.

