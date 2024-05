Pueblos indígenas rechazan propuesta de la Ministra de Cultura

Iniciativa propuesta es un riesgo para los pueblos indígenas, no la consideran ideal para la conservación de sus territorios

Las palabras de Leslie Urteaga, ha generado indignación y malestar entre los pobladores de las zonas al proponer una medida que buscaría flexibilizar la intangibilidad de las reservas indígenas en aislamiento.

Aunque el anuncio de este plan se realizo el pasado 30 de Abril durante la Comisión de los pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos , Ambiente y Ecología del congreso de la Republica la idea de crear un “Grupo de Trabajo” para explorar, ha preocupado a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana integrada por diversas organizaciones indígenas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento ya que para ellos es un riesgo potencial para la conservación de sus territorios y cultura.

Los representantes de los pueblos indígenas le recordaron a la ministra, mediante un comunicado, que la Ley PIACI N° 28736 establece la intangibilidad de las reservas indígenas como un principio fundamental para asegurar la protección de los territorios y los derechos culturales de estas comunidades, especialmente aquellas en situación de aislamiento, consideradas entre las más vulnerables del mundo, puesto que dependen exclusivamente de sus recursos naturales.

Ante ello, la preocupación de Urteaga sobre la extensión de estas reservas, mencionando específicamente que medio millón de hectáreas, despierta temor en los pueblos indígenas sobre la posibilidad de permitir actividades, tanto legales como ilícitas, que podrían acabar con la integridad de estas áreas y las personas que dependen de ellos.

El Ministerio de Cultura (Mincul) respondió, vía “X”(antes llamado Twitter), su compromiso con la conservación de las reservas indígenas y territoriales, subrayando el cumplimiento de las medidas de intangibilidad que prohíben el desarrollo de actividades dentro de estas zonas.

La falta de eficacia del Estado peruano en insuficiencias de recursos y voluntad política. siempre ha existido con los pueblos indígenas, si ocurre en la propia capital como no en otras partes del país. La vulnerabilidad de estos pueblos es real, y no quieren que sus tierras se vean afectadas por planes o reformas que no son éticas para ellos.

Estar personas ya expresaron su rechazo ante la propuesta porque es visto como un procedimiento poco o nada transparente sin opción de fiscalización ni participación inclusiva de las organizaciones representativas y que la exclusión de este supuesto “Grupo de Trabajo” representaría un acto de discriminación.