Pueblo Libre seguro con 33 cámaras de precisión

La Municipalidad de Pueblo Libre viene implementando importantes mejoras en materia de seguridad ciudadana y modernización del alumbrado público, con el objetivo de brindar mayor protección y bienestar a todos los vecinos.

Muy pronto, el distrito contará con 33 nuevas cámaras de videovigilancia de última generación. Estos modernos equipos están equipados con tecnología de inteligencia artificial, resolución 4K y un potente zoom de hasta 400 metros, lo que permitirá detectar con precisión cualquier movimiento sospechoso en la Municipalidad de Pueblo Libre en tiempo real. Esta inversión responde al compromiso firme de la gestión municipal de no bajar la guardia frente a la delincuencia y seguir fortaleciendo la seguridad en cada zona de Pueblo Libre.

Cabe destacar que se viene avanzando con fuerza en el proyecto de modernización del alumbrado público, que ya registra más del 70% de ejecución. Gracias a esta iniciativa, gran parte del distrito cuenta ahora con nueva luminaria LED, lo que no solo permite un importante ahorro energético y aporta al cuidado del medio ambiente, sino que también mejora notablemente la visibilidad en calles y avenidas, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la prevención del delito.

