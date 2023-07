Psicología holística para la evolución de las personas

La Psicología Holística es un tipo de terapia que se engloba en la corriente humanista, la cual contempla las emociones y los trastornos a partir de la unión del cuerpo, el espíritu y la mente, planteando así un concepto evolutivo de la persona.

Tiene como objetivo integrar cuerpo, alma y mente

La Psicología Holística tiene su origen en el término holística, que hace referencia a la filosofía que se basa en un sistema que no entiende de la suma de sus partes, sino de un todo. Esta visión se ha extrapolado a otras áreas, como la Educación o la Psicología. En el caso de esta última se incorpora en la parte de esta disciplina que se ocupa de estudiar las emociones que le generan a una persona sus problemas, alteraciones y vivencias con el objetivo de desarrollarse personalmente.

Esta terapia psicológica tiene como objetivo integrar cuerpo, alma y mente. El cuerpo de las personas se ve afectado por los pensamientos y emociones que vive y, por esta razón, es necesario aprender a entenderlas y conocerlas. Así, la gestión de los problemas o conflictos será más resolutiva, accediendo al inconsciente e integrándose con la consciencia plena.

ORIGEN

Este término fue adoptado por el mariscal sudafricano Jan Smuts, en 1926, que describió el término de Holística como “la tendencia que tiene la naturaleza para utilizar una evolución creativa, con el fin de formar un todo, mayor que la suma de sus partes”. Desde entonces, la visión holística se ha extrapolado a diversos campos humanísticos y es recurrente en ámbitos como la Educación y la Psicología.

BENEFICIOS

Muchas personas que han probado la psicología holística realizan este tipo de terapias para aumentar el autoconocimiento y conseguir la sanación del interior. Al contemplar la totalidad del ser humano, no deja de lado ningún aspecto, por lo que permite obtener una perspectiva completa del paciente y de su dimensión emocional.

Es útil para tratar determinados trastornos psicológicos, como el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). Además, esta terapia es indicada para todo tipo de personas y edades; se trabaja de forma individual, en pareja o en grupo, según las necesidades de cada individuo. Algunos de los beneficios de la psicología holística son:

Trabaja tanto la dimensión consciente como la inconsciente, y las integra en un todo.

Se lleva a cabo una introspección psicológica y emocional.

Se involucra la personalidad y el carácter de cada individuo. La mente de cada persona es única y no todas las técnicas funcionan para todos los pacientes. Aunque el problema sea parecido, cada persona ha tenido vivencias distintas, por lo que el tratamiento debe ajustarse a sus necesidades.

Contempla la dimensión cerebral y la neurológica para comprender el funcionamiento de la mente del ser humano.

No promueve la dependencia de la persona a acudir a terapia, sino que fomenta su autonomía y capacidad de decisión.

Leer también:

FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO HOLÍSTICO

El psicólogo holístico es el encargado de ayudar a los pacientes a obtener todos los beneficios mencionados en el párrafo anterior. Es un profesional formado en psicología holística que se encarga de personalizar la terapia según las necesidades y los objetivos del paciente.

Deberá analizar el motivo por el cual el paciente acude a la consulta, teniendo en cuenta todas las dimensiones que pueden estar implicadas en su malestar o en la búsqueda de la mejora de su calidad de vida. A partir de ahí, deberá definir qué ámbitos debe trabajar el paciente y cuáles son las herramientas que necesita para ello.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

En comparación con otros enfoques más reduccionistas, la psicología holística tiene varios aspectos que la convierten en uno de los mejores enfoques de intervención. La inclusión de varios factores en el estudio del caso aumenta la posibilidad de encontrar el origen del problema; la contrapartida es que, a menudo, al aumentar el espectro de análisis, aumenta también la demanda de recursos para asignarle. Sin embargo, este enfoque ayuda a encontrar soluciones más precisas y potencialmente mejores, trabajando en diferentes niveles de intervención.

Como en casi todos los enfoques, la psicología holística tampoco es inmune a algunas desventajas: para ciertos trastornos, es mejor centrarse en un aspecto específico para poder encontrar una solución. En este sentido, la psicología holística puede presentar obstáculos a este tipo de intervención.

En particular, cuando se trabaja en un campo de investigación, las variables que deben gestionarse deben definirse claramente; por eso la psicología holística no siempre es compatible con el método científico. El holismo es un enfoque complejo que puede conducir a la concepción de evaluaciones e intervenciones que pueden suponer un reto debido a su complejidad, lo que puede hacer que el enfoque holístico difícil de manejar en algunos casos, así como no todos los profesionales son capaces de aplicarlo.