Pronto Plan de Salud Mental por emergencia sanitaria

El Plan de Salud Mental que aprobará el Ministerio de Salud para esta nueva etapa del confinamiento social debe incidir en medidas muy concretas de prevención y acompañamiento emocional a las personas que han sufrido algún tipo de pérdida en este periodo, sea de un familiar o laboral, para evitar el escalamiento a estados patológicos y disfuncionales que pueda afectarlos, señaló la psiquiatra Gisela Vargas, secretaria general de la Asociación Psiquiátrica Peruana (APP) a la agencia de noticias Andina.

Se busca dar apoyo especialmente a quiénes perdieron algún familiar víctima del COVID-19

Según especialista es muy importante tomar consciencia y pedir ayuda

En esa línea, la profesional recomendó una campaña muy intensa para que la población tome consciencia de los problemas que genera el confinamiento, que es importante pedir ayuda, y que no se debe sentir vergüenza de acudir al consejo de un psicólogo o un psiquiatra.

PEDIR AYUDA

“Debemos tener en cuenta el lado preventivo, no actuar cuando ya la situación patológica o disfuncional se está dando, pero también ser consciente que mucha población está afectada y de pronto no pide ayuda. Hay que destacar el hecho que es importante pedir ayuda. Todos nos hemos visto afectados de una u otra manera por esta cuarentena, pero, sin embargo, existe un estigma contra los psicólogos y psiquiatras. Mucha gente no los busca porque piensan que los van a mirar mal”, dijo.

Indicó que sería importante que deportistas, artistas y personalidades puedan participar en una campaña en medios para alentar a los peruanos con estos problemas, a reconocer la necesidad de apoyo, y que acudan a los especialistas.

El decreto supremo Nº 094-2020-PCM, emitido el sábado pasado por el gobierno, y por el cual se establece un nuevo periodo de confinamiento hasta el 30 de junio, señala en su artículo 13 que el Ministerio de Salud debe aprobar el “Plan de Salud Mental”, con la finalidad de contar con un instrumento que permita a la ciudadanía enfrentar en forma adecuada el curso y las consecuencias de la pandemia originada por el covid-19.

MEDICAMENTOS

Vargas dijo que otro punto que debería efectivizarse en el plan es la posibilidad que los pacientes con enfermedades mentales crónicas puedan recibir su medicación en sus domicilios, ya que por el estado de emergencia no pueden acudir a sus citas médicas y además corren el riesgo de contagiarse.

Señaló que al respecto el Ministerio de Salud ya cuenta con planes piloto en algunas zonas de Lima, por lo que resulta factible su ampliación a este grupo de pacientes.

La representante de la APP dijo que, al margen del plan que se apruebe, el Minsa ya ha logrado importantes avances en la atención emocional de esta cuarentena, como el acompañamiento a las familias que tienen un enfermo de covid-19 a través de las etapas de hospitalización, fallecimiento y consuelo.

Destacó, además, la implementación de la telemedicina para aquellos pacientes con problemas de salud mental crónica y nuevos pacientes que a causa de la pandemia han tenido problemas emocionales.

OTRAS RECOMENDACIONES

¿Cómo puede afectar la ansiedad a las personas en tiempos de covid19?

La ansiedad es una respuesta emocional presentada en el individuo ante situaciones percibidas o interpretadas como amenazantes o peligrosas, aunque en realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente, según información del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú– Ministerio del Interior

Entre las recomendaciones que podríamos dar están: