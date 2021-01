Pronta devolución de aportes ONP

Los afiliados y ex afiliados a la ONP se encuentran a la espera que el Gobierno inicie la devolución de aportes tal y como lo manda la nueva ley aprobado en el Congreso en diciembre del año pasado. Al respecto se supo que la demanda interpuesta por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional a dicha norma, no tiene nada que ver con el pago que debe realizarse a los aportantes y ex aportantes.

Tabla para calcular devolución de aportes a afiliados y ex afiliados a la ONP

Como se sabe, la ley ordena la devolución del dinero a los aportantes a la ONP hasta por un monto de S/4,300; igualmente a los mayores de 65 años y que no lograron cumplir los requisitos para obtener una pensión, se les devolverá su monto acumulado.

La ley precisa que los afiliados menores de 55 años, sean aportantes activos o ex aportantes, que mantengan fondos en la Oficina de Normalización Previsional podrán, según el dictamen, solicitar el retiro de sus aportes, de manera voluntaria, hasta por 01 UIT. Es decir, desembolsar como máximo S/4,300.

La entrega se realizaría en 2 armadas en el plazo de 30 y 60 días, descontándose de los aportes acumulados. Sin embargo, aquellos menores de 55 años que tengan en su fondo un monto menor a S/4,300, podrán retirar la totalidad del dinero.