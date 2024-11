Productor peruano Sonnemm logra nominación a los Grammy junto a leyendas del rock

Emmanuel Mendives, conocido como Sonnemm, es el primer peruano en colaborar con íconos del rock como Slash y Alice Cooper en un proyecto de empoderamiento infantil, Solid Rock Revival.

Emmanuel Mendives, más conocido como Sonnemm, ha sido nominado a los Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Infantil por su trabajo en Solid Rock Revival, un proyecto que incluye colaboraciones con figuras del rock como Rob Halford, Alice Cooper y Slash. Este joven productor y compositor peruano, residente en Estados Unidos desde hace siete años, es miembro votante tanto de los Grammy como de los Latin Grammy, y ha conseguido una distinción histórica para su carrera y su país.

Con tan solo 30 años, el egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha trabajado con un impresionante elenco de artistas internacionales. Su nominación como productor incluye la canción Girls Come Together, interpretada por Calico Cooper y Alicia Chase, un tema que aborda la unión y el empoderamiento femenino. Además, como compositor y coproductor, participó en otros temas destacados del álbum como Freewheelin de Slash y Pleasant Dreams de Rob Halford.

El proyecto musical Solid Rock Revival forma parte de la iniciativa Solid Rock Foundation, una fundación creada por Alice Cooper que busca brindar apoyo a niños en situación de riesgo a través de la música, sustituyendo las calles y la violencia por instrumentos musicales. El álbum fue lanzado en un evento exclusivo en West Hollywood, en «The Lair of the Hollywood Vampires», donde participaron personalidades de renombre como Johnny Depp y Joe Perry, quienes también integran esta famosa banda junto a Alice Cooper.

La carrera de Sonnemm ha estado llena de colaboraciones con importantes figuras del mundo de la música. Ha trabajado en producciones de gran relevancia junto a artistas como Milano, Cepeda, y Jesse Carmichael de Maroon 5, además de crear temas para series como Fast and Furious: The Toretto Virus, The Good Doctor y la serie deportiva de Netflix Sprint. También se ha desempeñado como director musical en importantes festivales de rock, entre ellos Rocklahoma y Welcome to Rockville, donde compartió escenario con bandas icónicas como Korn y Slipknot.

Representado por Universal Music Publishing Group, y con proyectos en colaboración con compañías como BMG, Warner Chappell y Native Instruments, Sonnemm continúa expandiendo su carrera en la industria musical. Su nominación al Grammy representa no solo un logro personal, sino también un hito en la historia musical peruana.