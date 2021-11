Produce detecta 28 pampas clandestinas de harina de pescado en Áncash

Con la intervención de los fiscalizadores del Ministerio de la Producción (Produce) y la Fiscalía especializada en Medio Ambiente de la provincia del Santa se intervino, desde el 2019 hasta la fecha, 28 pampas de secado clandestinas de harina de pescado.

De esta manera, Produce cumple con brindar soporte logístico para las inspecciones, con volquetes y cargadores frontales para la remoción y el decomiso de los productos encontrados, informó el ministro del sector Jorge Luis Prado.

Así, en el marco del Reglamento Pesquero del Recurso Anchoveta (ROP), existe un listado de, aproximadamente, 390 embarcaciones con acceso a dicho recurso para consumo humano directo, entre artesanales y de menor escala. Y hay un grupo de embarcaciones (9) amparado bajo la ordenanza regional de Áncash que otorgó este acceso.

Alrededor de 820 embarcaciones participan en las actividades pesqueras en Áncash durante todo el año, y con mayor intensidad en la temporada de anchoveta. No obstante, este hecho no permite realizar el seguimiento adecuado de sus faenas, debido a que estas no están obligadas a contar con Sistema de Seguimiento Satelital (Sisesat), informó Produce.

La fiscalización de Produce se ejecuta en 10 puntos fijos, y de modo aleatorio, en más de 30 zonas de desembarque, transporte y almacenamiento. En estos operativos se ha advertido que la anchoveta se encuentra en estado de descomposición, lo cual obliga a que dicho recurso sea destinado a la elaboración de harina en forma ilegal.

Durante el año 2020 y 2021, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce incautó en Ancash 4,292 toneladas de pesca ilegal mediante 75 315 intervenciones.