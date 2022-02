Presidenta del Congreso jura no maltrató a alcaldesa

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció en torno a las expresiones que formuló en la víspera durante una reunión con alcaldes, luego que en las redes sociales le dijeran que se había portado bastante dura con las autoridades locales, entre ellas con la burgomaestre de Ocoña (Arequipa), Marilú Gonzales.

Durante la intervención de Gonzales, quien manifestaba su indignación por un proyecto de ley impulsado por la Comisión de Constitución que, a su juicio, perjudicaba en el desarrollo de obras de construcción en su jurisdicción, Alva realizó una interrupción.

“Alcaldesa, usted está aquí en mi casa, le exijo respeto, esta es una conversación entre congresistas, alcaldes, de diálogo, que yo siempre he dicho que el Congreso está abierto para conversar, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera”, señaló Alva Prieto.

Consultada hoy por tal afirmación, la titular del Legislativo sostuvo que se trató de una metáfora.

“Cuando uno trabaja en un sitio es su casa. Estoy segura de que para el rector de la Universidad Agraria, la universidad es su casa”, dijo hoy a la salida de una actividad en dicha casa de estudios.