Premier Violeta Bermúdez “No podemos bajar la guardia ahora”

La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, pidió a la población no bajar la guardia frente al coronavirus y recalcó en la necesidad de seguir con las medidas de prevención en las celebraciones de fin de año para evitar nuevas infecciones de COVID-19.

La Premier Violeta Bermúdez pidió celebrar Año Nuevo de manera no tradicional

En una conferencia de prensa, junto a la ministra de salud, Pilar Mazzetti, manifestó que frente a la pandemia la única manera de protegerse es con el uso de la mascarilla, adoptando la distancia social, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones.

“La navidad no la hemos celebrado de manera tradicional, entonces, de igual manera, podemos pasar un año nuevo de una manera no tradicional, pero en especial, cuidándonos. No podemos bajar la guardia, hoy más que nunca, más allá de las cepas, la única forma de protegernos es con el uso de las mascarillas, con las manos limpias y guardando la distancia física”, manifestó.

En tal sentido, la jefa del Gabinete Ministerial, pidió a los ciudadanos que no se aglomeren en las playas y en año nuevo se haga una excepción en las celebraciones y que todos los peruanos mantengan las medidas de prevención.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros manifestó también que, en estos momentos difíciles, es momento de buscar propuestas de unidad, pues si no se hace, se puede perder todo el camino recorrido en esta lucha contra la pandemia.

“Esto es un trabajo en equipo, también las personas debemos asumir un compromiso con la salud, con la nuestra y con los demás, ese es el mensaje que queremos darles”, subrayó la jefa del Gabinete Ministerial.