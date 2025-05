Premier minimizó crímenes en Pataz

Congresistas lo cuestionaron por dudar de veracidad de asesinatos

El primer ministro Gustavo Adrianzén enfrenta duras críticas tras la confirmación del asesinato de los 13 trabajadores mineros secuestrados en Pataz, La Libertad, hecho que desató una ola de indignación política y ciudadana.

Diversos congresistas cuestionaron al jefe del Gabinete por minimizar el caso la semana pasada, cuando puso en duda la veracidad del secuestro ocurrido el 26 de abril.

“Esto es de solo hace cuatro días. En la luna. No hay razón objetiva para no censurarlo”, escribió en la red social X Edward Málaga Trillo, congresista no agrupado, aludiendo a las declaraciones del premier, quien había señalado que el Gobierno no tenía confirmación oficial del hecho y pidió no generar alarma.

A su turno, Silvana Robles de la Bancada Socialista expresó: “13 trabajadores ejecutados en Pataz, en terrenos de la minera Poderosa, y el Gobierno dudó de la veracidad del secuestro pese a denuncia. Este es el resultado de las leyes pro crimen y la ineficacia del Ejecutivo, que trabaja a espaldas de la población. Ni los estados de emergencia ni el cuarto de guerra han sido eficaces. Una presidenta y ministros que no actúan frente a la violencia, no pueden seguir en el cargo”.

Por su parte, el también legislador Alejandro Muñante, integrante de la bancada de Renovación Popular, mencionó: “La tragedia de Pataz es una muestra clara de un estado de emergencia fallido. Resultado de una nefasta receta diseñada por burócratas alineados con ONG y organismos de derechos humanos que el gobierno insiste en implementar”.