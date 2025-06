PPK seguirá sin poder salir del país otros 18 meses

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski intentó viajar a Estados Unidos el sábado desde el aeropuerto Jorge Chávez por problemas cardíacos, pero no pudo hacerlo debido a una alerta migratoria.

Seguirá sin poder salir del Perú. La jueza Margarita Salcedo resolvió esta noche que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) deberá continuar con impedimento de salida del país por otros 18 meses.

La decisión se basa en que su defensa no presentó documentación médica que acredite que padece arritmia cardíaca. Además, la magistrada consideró que Kuczynski tiene plena facilidad para movilizarse dentro del país y acceder a atención médica si la requiere.

Otro motivo de su decisión es que el fiscal requiere la presencia de PPK en el país para continuar con las investigaciones. La resolución de la jueza Margarita Salcedo fue declarada fundada en parte, ya que el fiscal Carlos Puma había solicitado 36 meses de impedimento de salida.

Tras la decisión, el fiscal impugnó el fallo al considerar que el plazo debía ser de 36 meses. A su turno, el abogado del expresidente también anunció una apelación. Todo se definirá en una próxima audiencia.

Como se recuerda, PPK ya había cumplido 36 meses con impedimento de salida del país, plazo que venció hace una semana. Sin embargo, la alerta migratoria no fue levantada, y por ello no pudo salir del Perú el último viernes. Cuando intentaba viajar a Estados Unidos para supuestamente tratarse una arritmia cardíaca. Condición que —según la jueza— no logró acreditar en la audiencia de esta noche.

Kuczynski no pudo abordar un vuelo internacional en el aeropuerto Jorge Chávez la mañana del viernes debido a una alerta migratoria vigente en su contra. Esta situación fue verificada por el fiscal provincial Carlos Puma Quispe y la fiscal adjunta Leidi Gálvez Sánchez, ambos de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos.