Postulante a Miss Perú Tatiana Calmell denunció robo

La modelo Tatiana Calmell, denunció el robo de casi 12 mil dólares de una de sus tarjetas de crédito

En conversación con el programa de Willax TV, “Amor y Fuego”, la modelo y aspirante al Miss Perú 2024 informó que empezó a recibir notificaciones de transacciones que ella no había realizado. Al verificar en su correo para saber qué estaba pasando, descubrió el desfalco del que había sido víctima inesperadamente.

La modelo compartió mediante en su cuenta personal de Instagram, una publicación donde expresaba la impotencia que sentía al descubrir el robo a su cuenta bancaria en dólares.

En la entrevista que le realizo a la modelo el programa de “Amor y Fuego” la modelo añadió que su tarjeta de crédito estaba asegurada, por lo que guarda la esperanza de que el banco pueda resolver esta situación lo más pronto posible . “Van a investigar entre 15 a 30 días, me tienen en una angustia total, Nunca me había pasado, Yo por suerte, contaba con un seguro de protección de tarjeta y gracias a eso espero que puedan reconocerme el monto y me puedan regresar ese dinero”, indicó la modelo.

En estos Tiempos el celular se ha convertido en nuestra billetera, agenda, todo lo indispensable que necesitamos las personas, ylos delincuente se han modernizado ante este auge que se ha venido dando con los años. Robar un celular facilita el acceso a los aplicativos móviles de las entidades financieras de las víctimas y robar el dinero de sus cuentas de ahorros, o solicitar préstamos de miles de soles o dólares. A medida que se digitaliza la banca, también lo hace la delincuencia.

Ahora, incluso no es necesario que te roben el celular para acceder a las cuentas bancarias, lo pueden hacer sin que la víctima se dé cuenta, y luego, en medio de la incertidumbre de saber a dónde acudir para pedir ayuda, la persona agraviada se encuentra con un portazo de parte de los bancos y entidades involucradas que rechazan su reclamo y no te brindan una solución ni ayuda.

Así como Tatiana miles de personas en el Perú han pasado por una situación similar de robo de tarjetas. El auge de esta tendencia, vigilada de cerca por los ciberdelincuentes, están dando lugar al surgimiento de nuevas técnicas que pueden resultar en el robo de los datos. Uno de los fraudes que está siendo más efectivo es la clonación de tarjetas o skimming, este modus operandi permite realizar cargos o transacciones desde las cuentas de las víctimas. Los ciberdelincuentes utilizan un dispositivo electrónico que llaman skimmer, el cual se coloca en la ranura de los cajeros del banco para que, cuando los usuarios introduzcan su tarjeta, puedan recoger datos financieros como nombre, apellidos, número o el CVV. Aunque en el caso de Tatiana no se sabe como es que procedió el robo, lo más probable es que haya sido una de estas formas o alguna otra parecida.