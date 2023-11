Posibles alineaciones del partido Perú vs Bolivia por Eliminatorias

Juan Reynoso tiene la tarea de alinear un once que busque obtener los tres puntos en la altitud de La Paz

El próximo jueves 16 de noviembre, Perú inaugurará la quinta jornada de las Eliminatorias 2026 al enfrentarse a Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz a las 15:00 horas peruanas.

Este encuentro reviste gran importancia, ya que ambas selecciones se encuentran en la parte inferior de la tabla de posiciones: Bolivia ocupa el último lugar sin sumar puntos, mientras que Perú está penúltimo con solo una unidad. Ambos equipos necesitan una victoria de manera urgente para posicionarse en la lucha por la clasificación al Mundial 2026.

Juan Reynoso, el director técnico peruano, llega a este partido bajo presión después de un inicio decepcionante con tres derrotas y una sola victoria. Solo un resultado positivo le permitirá recuperar el respaldo de los aficionados, generando expectativas sobre la alineación y la estrategia que desplegará en el campo.

Bajas del Perú vs Bolivia

En contraste con fechas anteriores, la selección peruana cuenta en esta ocasión con la ventaja de no tener bajas significativas, ya sea por lesiones o suspensiones. La única ausencia notoria es la de Rafael Lutiger, convocado por Juan Máximo Reynoso a la preselección de jugadores del medio local, pero que presentó una lesión en la fascia plantar bilateral. Además, algunos futbolistas que juegan en el extranjero y que fueron habituales en las fechas anteriores, como Raúl Ruidiaz, Anderson Santamaría y Christofer Gonzáles, no fueron considerados, pero esto se debe a decisiones tácticas del entrenador.

En el caso de Bolivia, no hay reportes de jugadores lesionados o suspendidos. Sin embargo, tienen dos ausencias por motivos ajenos al juego. La primera corresponde al delantero Jaume Cuellar, jugador español con ascendencia boliviana que juega en el Barcelona B y decidió no ser convocado en esta ocasión debido a problemas familiares. La segunda es la del mediocampista Danny Bejarano, del Nea Salamina Famagusta FC de Chipre, quien olvidó sus documentos y no pudo viajar. Para cubrir estas ausencias, Carlos Zago llamó al delantero Víctor Ábrego de Universitario de Vinto y al centrocampista Julio Herrera de Always Ready.

Novedades del Perú vs Bolivia

La noticia más destacada en la selección peruana es el regreso de Gianluca Lapadula, quien superó una prolongada lesión que lo mantuvo alejado de las canchas en los últimos meses, privándolo de participar en las primeras cuatro fechas de las clasificatorias. Su vuelta es muy positiva para la ‘bicolor’, que ha enfrentado dificultades para marcar goles en las jornadas iniciales. El ítalo-peruano viene con cierto ritmo, ya que disputó dos partidos con el Cagliari, uno en la Serie A contra la Juventus y otro en la Copa Italia frente al Udinese, donde anotó un gol.

Otra buena noticia para la selección peruana es el retorno de Edison Flores, una figura clave en el título de Universitario de Deportes, destacando por marcar goles importantes, incluido uno en la final contra Alianza Lima. Además, se espera que Piero Quispe y Oliver Sonne tengan más oportunidades, ya que fueron convocados en fechas anteriores pero no tuvieron minutos. Quispe, elegido el mejor jugador de la Liga 1 2023, tiene mayores posibilidades, mientras que la falta de experiencia de Sonne en altitudes elevadas podría jugar en su contra.

En la selección boliviana, el cambio más relevante no ocurre en el campo, sino en el banquillo, ya que Gustavo Costas dejó su puesto como entrenador y fue reemplazado por el brasileño Antonio Carlos, quien debutará frente a la ‘blanquirroja’. A sus 54 años, Carlos viene de dirigir al Coritiba y cuenta con un profundo conocimiento del fútbol boliviano, basado en su experiencia con Bolívar entre 2021 y 2022, donde se fue tras lograr el título del Torneo Apertura 2022.

La otra novedad en la selección boliviana es la convocatoria de Jair Reinoso, un delantero colombiano de 38 años que ha desarrollado toda su carrera en Bolivia. Después de obtener la nacionalidad y cumplir con los cinco años requeridos por la FIFA, Reinoso está habilitado para representar a los ‘altiplánicos’. Es el décimo máximo goleador en la historia de la liga boliviana con 166 goles y esta temporada ha marcado 16 veces con el Aurora.

Posible 11 de Perú

Juan Reynoso optaría por alinear a Pedro Gallese en la portería, con una línea defensiva compuesta por Luis Advíncula como lateral derecho, Miguel Trauco en la banda izquierda, y la dupla central formada por Carlos Zambrano y Luis Abram. En el mediocampo, Renato Tapia y Yoshimar Yotún ocuparían la primera línea, mientras que Andy Polo y Bryan Reyna se desempeñarían como extremos. André Carrillo asumiría el rol de enganche, dejando a Gianluca Lapadula como el delantero central.

Posible 11 de Bolivia

El once propuesto por Carlos Zago comenzaría con Guillermo Viscarra en la portería, respaldado por una línea defensiva de cinco jugadores conformada por José Sagredo, Luis Haquin y Jairo Quinteros en el centro de la zaga, mientras que Roberto Fernández actuaría como carrilero izquierdo y Henry Vaca ocuparía la posición de carrilero derecho. En el mediocampo, estarían Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Rodrigo Ramallo y Jaime Arrascaita. La delantera contaría con Marcelo Martins como punta de lanza.