¿Por qué Kimberly García no participó en la inauguración de París 2024?

Una de las atletas con mayor presente en la actualidad espera ganar una medalla en la marcha atlética

Ayer, viernes 26 de julio, se inauguraron oficialmente los Juegos Olímpicos de París 2024, y la delegación peruana desfiló por el río Sena, usando elegantes blazers rojos con el escudo nacional. Sorpresivamente, la marchista nacional Kimberly García no estuvo presente en la ceremonia.

Los abanderados Juan Miguel Postigos (Judo) y María Luisa Doig (Esgrima) lideraron la delegación. Otros deportistas peruanos que brillaron en la apertura fueron Nicolás Pacheco (Tiro) y las gemelas Alessia y Valeria Palacios (Remo). Sin embargo, Kimberly García, una de las figuras más esperadas del equipo peruano, no pudo asistir a la inauguración.

Kimberly García, la esperanza por una medalla

Kimberly debutará en la prueba de 20 km el jueves 1 de agosto a las 2:20 a.m. hora de Perú (9:20 a.m. hora de Francia), por lo que se espera que llegue a París en los próximos días. García también competirá en la prueba de relevo mixto 42 km el miércoles 7 de agosto a las 00:30 a.m. hora de Perú (07:30 a.m. hora de Francia) junto a su compatriota César Rodríguez.

Parte del ‘Team Perú’ se encuentra en Tahití, la isla más grande de la Polinesia Francesa, donde se llevarán a cabo algunos deportes acuáticos. Entre ellos están Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Alonso Correa, quienes también destacaron su presencia en estos juegos.