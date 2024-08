Poder Judicial incauta cuatro barras de oro

El Poder Judicial, incautó cuatro barras de oro valorizadas en más de un millón de dólares, vinculadas a la minería ilegal.

El Poder Judicial, ordenó la transferencia de cuatro barras de oro al Estado, valorizadas en más de un millón trescientos mil dólares. Mediante un comunicado, la entidad, precisó que esta determinación se realiza en el marco de un caso relacionado con la minería ilegal.

No obstante, el fallo fue emitido el pasado catorce de agosto por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao, el cual se encuentra presidido por el magistrado Marco Aurelio Tejada Ortiz, quien declaró fundad la demanda sobre las mencionadas barras en posesión de Edith Gisela y Lizbeth Yanina Pacori Borda, quienes habrían adquirido el mineral de manera ilícita.

Es importante señalar, que las barras serán transferidas al Programa Nacional de Bienes Incautado (PRONABI). Dicha incautación, se realizó tras una acción de control aduanero, en donde, se confiscaron dos barras de oro 6.04 kg y una barra de 5.08 kg propiedad de Edith Gisela Pacori Borda.

Ante este suceso, las determinaciones judiciales, concluyeron que las hermanas Pacori, no pudieron justificar adecuadamente el incremento de su patrimonio, lo que sugiere que estos bienes, se encuentran vinculados a diversas actividades ilícitas.

En tanto, las hermanas, manifestaron que no compraron mineral aurífero, describiéndose como productoras y afirmando no desarrollar actividades de beneficio minero. No obstante, el Ministerio Público, señaló que los instrumentos de gestión ambiental, contradicen sus declaraciones brindadas.

Cabe precisar, que en los últimos meses la incautación de lingotes de oro, que fueron adquiridas de manera ilícita se ha hecho más común debido a que actualmente las mafias de la minería ilegal estarían usando empresas fantasmas para vender y exportar este mineral sin que las autoridades intervengan. Como se recuerda, en el mes de mayo del presente año, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio incautó a la empresa exportadora Trading Express Gold S.A.C. cuatro lingotes de oro, con un peso superior a las cuarenta y cinco Kilos, en el Callao.