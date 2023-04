PNP capturó a sujeto que seguía en auto a odontólogo secuestrado y asesinado

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a Joel Eduardo Manrique Castillo, sujeto que según revelaron las cámaras de seguridad, seguía a bordo del vehículo de placa BNC-260, a Christian Quispe Culqui, el pasado 18 de abril, día que fue secuestrado.

Los delincuentes exigían S/100 mil a la familia de Quispe Culqui para liberarlo. Además, se dio a conocer un video donde el odontólogo pide a su familia no llamar a la policía para evitar que sus secuestradores lo maten.

“No hagas una estupidez, no llames a la Policía. No metas a nadie. No al gobierno. Nada, por favor. Haz lo que ellos digan. Ellos saben que tú eres policía, papá. Ellos saben dónde mi hija está jugando, dónde estudia. Papá, mi vida depende de ustedes, ayúdame”, clamaba la víctima.

Lamentablemente, el desenlace del secuestro tuvo un final sangriento y el pasado 26 de abril, el odontólogo fue hallado muerto a altura del km 31 de la Panamericana Sur. La PNP con la captura de Manrique Castillo, tendrá un hilo de donde tirar y así dar con el paradero de todos los responsables de este asesinato.