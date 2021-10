Plan de desvíos para llega a la iglesia Las Nazarenas

Con el objetivo de facilitar la movilización peatonal de los fieles que acuden a visitar al Señor de los Milagros, las autoridades implementaron un plan de desvío del tránsito en los alrededores de la Iglesia Las Nazarenas. En coordinación con la Policía Nacional se han colocado rejas en la cuadra 5 del Jr. Huancavelica (al lado de Las Nazarenas) las cuales permanecerán todo el día durante el mes morado.

Por esta razón, quienes vengan de Oeste a Este deberán emplear la ruta Jr. Huancavelica-Jr. Cañete- Jr. Callao-Tacna. Aquellos que tomen la ruta Este a Oeste deberán dirigirse por Jr. Huancavelica- Jr. Chancay- Jr. Moquegua- Av. Tacna.

El Santuario de Las Nazarenas permanecerá abierto de 7 a.m. a 6 p.m. y se celebrarán misas presenciales a las 7 a.m., 9 a.m., 12 m., 1:30 p.m., 4 p.m. y 5:30 p.m.; en tanto, a las 7 p.m. y 8 p.m. las eucaristías serán transmitidas virtualmente.