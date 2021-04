Pilar Mazzetti “He pagado el precio político”

La exministra de Salud Pilar Mazzetti ejerció su derecho a la defensa ante la Comisión Permanente del Congreso por el caso ‘Vacunagate‘, por el que se había pedido su inhabilitación política por ocho años.

En su alocución, la exfuncionaria dijo que cometió “un error de criterio, un error político”, en referencia a su inmunización secreta contra la COVID-19 con dosis experimentales de la vacuna del laboratorio Sinopharm. Sin embargo, consideró que la inoculación fue “válida”.

“He reconocido y pagado el precio político, he pedido disculpas, pero de ahí a decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la Nación, hace ver que no se ha evaluado en forma integral la situación y, sobre todo, la magnitud de los esfuerzos realizados, y se ha pasado por encima los resultados obtenidos”, añadió.