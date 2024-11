Petroperú iniciará auditoría forense

A la nueva refinería de Talara

Petroperú anunció que contratará una empresa auditora especializada para realizar una auditoría forense de la Nueva Refinería Talara.

Así lo informó el presidente del directorio, Alejandro Narváez Liceras, quien además detalló que en el último directorio se aprobó la creación de una comisión encargada de elaborar las bases del concurso internacional para esta contratación, cuyo avance será presentado la próxima semana.

Narváez destacó también el Plan de Reestructuración elaborado en 2023 por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam Inc., el cual incluía recomendaciones como reestructuración financiera y fortalecimiento de la gobernanza, pero que no fueron implementadas por administraciones anteriores.

«Vamos a retomar ese plan, en línea con el Decreto de Urgencia N° 013-2024, que exige contratar una empresa especializada para reestructurar la compañía», precisó.

Asimismo, descartó categóricamente la posibilidad de solicitar otro rescate financiero al Estado, único accionista de la empresa.

“Esta es una nueva administración con metas y objetivos claros, un estilo de gestión diferente y un equipo humano renovado. Hemos heredado una situación difícil, con pérdidas acumuladas proyectadas de 960 millones de dólares para fin de año. No obstante, trabajaremos para reducir dichas pérdidas», afirmó.

