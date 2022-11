Peruanos gastan más de 40 sueldos mínimos para ir al Mundial Qatar 2022

Alrededor de US$ 10 000 pagaron los fanáticos del fútbol para asegurar su presencia en el Mundial Qatar 2022. El monto, con el tipo de cambio actual, es equivalente a 40 sueldos básicos; es decir, más de S/ 40 000.

Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) hizo un detalle de los gastos de viaje y hospedaje de un fanático y según sus cuentas, solo en los vuelos una persona pagó US$ 2 800 para viajar.

Leer también [Gobierno quiere quedarse con S/ 42.000 millones de fonavistas]

“Un paquete para las finales no baja de US$ 7 000 y el boleto aéreo costaba un aproximado de US$ 2 800“, explicó el vocero.