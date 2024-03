Perú postula a Alberto Borea como juez de la CIDH

Abogado constitucionalista, Alberto Borea, representó al país ante la OEA, siendo el último peruano en hacerlo desde 2004

El Gobierno peruano oficializó la postulación del abogado constitucionalista Alberto Borea Odría como candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para el período 2025-2030.

Las elecciones se llevarán a cabo durante el 54.º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), programado para tener lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 26 al 28 de junio de 2024.

Esta candidatura a la Corte IDH se presenta 10 años después de la última vez que un juez peruano ocupó este cargo. En aquella ocasión, Diego García-Sayán fue elegido en 2014. Anteriormente, Máximo Cisneros fue seleccionado en 1979.

“Deseo expresar hoy, el respaldo más absoluto del Gobierno del Perú a la candidatura del doctor Alberto Borea“, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea.

Durante la ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, el canciller resaltó la experiencia del constitucionalista y afirmó que esta candidatura refleja el compromiso del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con “la protección y promoción de los derechos humanos en general“.

También destacó la trayectoria del abogado, quien ha intervenido en diversos casos ante la Corte IDH, ha presidido el Consejo Permanente y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, y ha sido designado como representante permanente del Perú ante dicho foro.

“El doctor Alberto Borea encarna las virtudes indispensables para ejercer como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una sólida formación académica en el campo del derecho constitucional, una extensa trayectoria docente en las instituciones educativas más prominentes de nuestro país y, por cierto, una prolífica producción académica que atestiguan su profundo entendimiento del derecho”, mencionó.

El candidato peruano también ha ejercido como diputado entre 1985 y 1990, y como senador entre 1990 y 1992. Sin embargo, su mandato senatorial terminó abruptamente con el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori el 5 de abril, que resultó en el cierre del Senado.

Por su parte, Borea Odría expresó su agradecimiento al Gobierno por respaldar su candidatura y destacó que, en caso de ser seleccionado, pondrá a disposición sus 39 años de experiencia en la abogacía, la política y como funcionario internacional.

“Soy de las personas convencidas de la importancia que tiene para nuestros países la existencia de la Organización de Estados Americanos. Este convencimiento me viene desde la formación universitaria, se desarrolló a lo largo de mi lucha por la democracia y la labor profesional y política. Se reforzó cuando tuve la oportunidad de desempeñar el cargo de embajador del Perú en la OEA en los años 2004 y 2005″, mencion.

Evo Morales no puede ingresar al Perú

González-Olaechea confirmó que Evo Morales, expresidente de Bolivia, no podrá ingresar a territorio peruano debido a una alerta migratoria en su contra, validada judicialmente. En una entrevista con RPP, el ministro también señaló que la presidenta Dina Boluarte no tiene intención de revertir esta medida.

La restricción a Morales fue impuesta por Migraciones en enero de 2023, después de que fuera acusado de posiblemente incitar protestas contra el gobierno actual.

La Segunda Sala Constitucional de Lima respaldó esta sanción al considerar que la defensa del exmandatario boliviano no proporcionó argumentos suficientes para refutar las preocupaciones de seguridad del Estado peruano. El fallo judicial destacó que, al residir en Bolivia, Morales no ve afectados sus derechos, ya que la restricción no incide en su situación actual de residencia.

Morales, por su parte, ha respondido a la medida a través de su cuenta de Twitter, argumentando que la prohibición limita su derecho a expresar solidaridad con el pueblo peruano y a denunciar lo que él considera un golpe de Estado.

