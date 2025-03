Perú cayó ante Venezuela y peligra sus chanses de ir al mundial

El juez chileno Cristian Garay fue el protagonista de la noche: pitó un penal a favor de la vinotinto y anuló un gol de Bryan Reyna al final del primer tiempo.

En un polémico encuentro, Perú cayó de visita ante Venezuela en Maturín. Un partido donde el principal protagonista fue el árbrito chileno con sus malas actuaciones. El partido se le salió de las manos. Desde el penal que para muchos fue mal cobrado, el juego cambió completamente. Salomón Rondón puso el único gol desde los doce pasos. Perú siguió insistiendo en busca del empate hasta que en el final del primer tiempo llegó. Un cabezazo de Bryan Reyna puso la igualdad en el marcador pero el juez principal dijo que no. Se revisó la jugada en el VAR y fue anulada. Había mano, una mano que para muchos fue inexistente. La toma de la televisión internacional nunca fue clara como para poder opinar.

Así acababa el primer tiempo, con derrota parcial. En el segundo tiempo, la ‘bicolor’ salió con todo en busca de revertir en el marcador. Se generaron chanses pero ninguna pudo romper el cero para la selección. Lo mejor fue un remate de fuera del área de Luis Advíncual. En los minutos finales el equipo nacional se puso a lanzar centros al área pero ninguno pasó peligro. André Carrillo lo mejor de la ‘sele’. Movía al equipo pero no fue suficiente. Los demás no están a su ritmo. No se mostraban para generar opciones de gol.

Lee también:

Paolo Guerrero reclamó una mano y un penal que el árbrito ni siquiera se tomó la molestia para revisar. Al final el resultado no cambió y Perú se regresa con las manos vacías. Ahora las chanses se conplican. Practicamente esta Perú afuera de la Copa del Mundo y Venezuela sumó una importante victoria para lograr el repechaje.

Con el empate de Bolivia ante Uruguay, la vinotinto necesita ganarle en el próximo partido para casi asegurar su lugar en el repechaje. La triste primera parte en la eliminatoria le pasó factura a la blanquirroja. A buscar el milagro la próxima fecha ante Colombia de visita. Parece imposible pero soñar es gratis.