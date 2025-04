Perú cae goleado y se despide el Sudamericano Sub 17

La Selección Peruana cerró su participación en el Sudamericano Sub 17 en el último lugar, sin sumar puntos y sin ningún gol anotado.

Una campaña para el olvido la que acaba de hacer Perú en el Sudamericano Sub 17. Cayó goleado por 5-0 ante Argentina y le pone fin a su participación en el torneo de menores. Un torneo que otorgaba siete plazas para el próximo mundial de la categoría. Es lamentable la participación de la selección peruana nuevamente. No hay ideas, no hay nivel, no hay futuro para el balompié nacional.

En el debut ante Paraguay, fue humillado por 5 goles a cero. Un partido sin chanses de gol claras. El segundo partido fue menos trágico ante la anfitriona Colombia. Se perdió 2-0 en los últimos 10 minutos de juego. Los cafeteros fueron generosos con Perú. El tercer partido ante el clásico rival Chile se repitió el marcador del primer partido. Nuevamente un 5-0 para dejar sin chanses de avanzar al hexagonal final.

Y en el partido para cerrar el torneo ante uno de los candidatos no solo a ser campeones del Sudamericano sino de la próxima Copa del Mundo de la categoría, Argentina el marcador fue nuevamente de escándalo. Un 5-0 para cerrar un lamentable y penoso campeonato.

Los dirigidos por Silvestri se despiden con 17 goles en contra, sin goles a favoy y con nulidad de puntos. Números que preocupan al fútbol peruano. Los jugadores no cuentan con nivel. Los torneos de menores no son competitivos. Los muchachos no tienen minutos en primera división. Los equipos más representativos del balompié nacional no apuestan por sus canteras. Parece que no tienen fé de lo que ‘fabrican’.

En otras selecciones a la edad de 17 años ya sus jugadores están vendidos a Europa o al menos tienen un ‘colchón de partidos’ considerables en primera división. Incluso mucho de ellos son titulares habituales en sus respectivos equipos. Mientras que en el Perú consideran que son unos ‘chicos’ y que necesitan experiencia. Parece que en el país la experiencia llega por arte de magia.