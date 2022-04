Personal CAS-COVID es despedido en Lima y regiones

Una enfermera del hospital de Emergencia de Ate, causó revuelo al denunciar que están sacando al personal Cas-COVID del nosocomio en mención sin respetar el decreto de urgencia. “Hemos tocado puertas, tenemos cita con el ministro de Salud, pero las cartas de no renovación ya están dadas”, manifestaba a través de un audio.

Se estaría rompiendo un convenio firmado para que el personal pueda atender todo tipo de pacientes

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital de Emergencias de Ate Vitarte, Leydit Soto, señaló que el personal Cas-Covid denunció que están recibiendo cartas de despido a pesar de que los exministros de Salud Hernando Cevallos y Hernán Condori prometieron que esto no sucedería. Según detalla, hay un proceso de cese de 300 trabajadores y a la fecha van 70 personas que han recibido las cartas.

“Los casos covid han ido disminuyendo, pero hay un convenio que se firmó para que el personal pueda atender todo tipo de pacientes, pero ese acuerdo se ha roto. Una de las iniciativas que se planteó con Hernán Condori es que este hospital sea categorizado a nivel 3-1, pero ahora se quiere sacar a los Cas-Covid y poner otro personal. Toda esta gente se fajó en la pandemia y ahora no servimos, no me parece”, dijo.

Un panorama similar se produce en el Hospital Carlos Monge Medrano de la provincia San Román, el personal Cas-Covid también está siendo despedido. La licenciada Olga Calla Paricahua, decana del Colegio de Enfermeros CR VIII-Puno, dice que a las enfermeras se les está cursando cartas donde se les indica que su contrato finaliza el 30 de abril.