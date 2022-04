Policía acuchillada en Comas salió de estado crítico

El ministro del Interior, Alfonso Chavarry y comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Vicente Tiburcio, se hicieron presentes en la clínica Jesús María, en el distrito de Independencia, para conocer el estado de salud de la suboficial PNP, Mayra Villarreal Tasayco (30), quien el sábado fue acuchillada por Diego Sandi Yacullama. A su salida, Chavarry dio mayores alcances.

“Acabo de conversar con ella. Ha salido del estado crítico. Estaba muy preocupada por su salud y su familia, pero he hablado con los médicos. Me han mostrado la tomografía y, gracias a Dios, no hay ninguna complicación con el pulmón u otros órganos. Ya está en tratamiento con todo el equipo médico”, explicó.

Asimismo, dijo que su cartera asumirá todos los gastos médicos que impliquen el tratamiento de Mayra Villarreal, a fin de que pueda restablecerse plenamente.