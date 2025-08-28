Ladrón pierde los dedospor manipular artefacto explosivo en Comas

El delincuente, identificado como Moisés Sosa Bejarano, de 23 años, terminó perdiendo los dedos de una mano tras extorsionar una farmacia.

Un presunto extorsionador de 23 años sufrió la amputación de los dedos de su mano izquierda después de que un potente explosivo le detonara accidentalmente. El hecho ocurrió en la fachada de una farmacia ubicada en el distrito de Comas, en la intersección de las avenidas Universitaria y Belaúnde.

El suceso tuvo lugar durante la noche del miércoles 27 de agosto. Según testimonios de comerciantes locales, el sujeto, identificado como Moisés Sosa Bejarano, llegó al lugar a bordo de un mototaxi azul. Su objetivo era dejar un artefacto explosivo en la entrada del negocio, pero la bomba detonó prematuramente en su mano.

Lee también:

«Lo escuché quejarse. Quería que lo ayudaran, que lo llevaran al hospital, pero nadie quería llevarlo. La mano toda destrozada estaba”, relató una comerciante que presenció lo ocurrido. Tras la explosión, la Policía Nacional y el Serenazgo de Comas se trasladaron de inmediato al lugar para brindar los primeros auxilios a Sosa Bejarano.

Posteriormente, el herido fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde su diagnóstico se reporta como delicado. El atacante permanece bajo la custodia de la comisaría de la Pascana mientras se recupera. En el lugar del atentado, agentes de la Comisaría PNP Santa Luzmila y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar el tipo de artefacto utilizado.