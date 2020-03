‘Melcochita’ metió la pata con la SUNAT

Pablo Villanueva más conocido como Melcochita, se pronunció luego de que la SUNAT negara que le hubiera embargado su dinero.

“La SUNAT precisa que no se ha hecho efectivo ningún embargo a las cuentas bancarias del señor Pablo Villanueva. Ante la situación de Emergencia Nacional por la propagación de la pandemia del coronavirus, la SUNAT dispuso no dictar nuevas acciones de embargo contra los deudores tributarios”, indicó la entidad financiera.

“Melcochita” utilizó sus redes sociales para aclarar esta situación, refiriéndose a que la SUNAT no embargó sus cuentas, además contó que está recibiendo la ayuda necesaria para aclarar sus dudas referentes a su dinero.

Como se recuerda hace unos días el actor cómico mediante su cuenta de Facebook denunció que la SUNAT tomó su dinero.

“Está bien que me embarguen cuando esté la situación bien, pero no ahora cuando estamos en crisis. Parece que los de la SUNAT no tienen hijos, no tiene familias, no creen en Dios, en nadie”, dijo.