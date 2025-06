“Pensión de 1,695 soles sí es viable para el gobierno”

PRESIDENTE DE CENAJUPE, OSCAR ALARCÓN, PLANTEA MONTO IGUAL A UN SUELDO MÍNIMO VITAL Y MEDIO

Por: Pablo Boggiano B.

El Presidente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (Cenajupe), Oscar Alarcón se mantiene inclaudicable en sus esfuerzos en pro de lograr que las pensiones dignas y por ello instó al Poder Ejecutivo, a evaluar el incremento de la pensión mínima a 1130 soles máxima a 1695 soles, el equivalente a una Remuneración Mínima Vital, asi como una pensión máxima ascendente a 1695 soles, ergo, una Remuneración Mínima Vital y media, para cumplir con el aumento tal cual señala una sentencia del Tribunal Constitucional en favor de los miles de cesantes y jubilados.

-¿Cómo se encuentra la lucha por el tema pensionario?

Persistiendo en la necesidad de lograr los aumentos justos que están establecidos por el mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional, entre otros aspectos. Pero es un tema del Ejecutivo, es ahí donde tenemos que machacar, Ministerio de Economía, Ministerio de trabajo y PCM.

-¿Han tenido la ocasión de acercarse a algún ministerio con alguna propuesta nueva?

Propuesta nueva no, puede ser distinto al petitorio que hemos enarbolado siempre: pensiones dignas que significa, para nosotros, el cumplimiento progresivo de la nivelación de la pensión mínima, su equivalencia de la Remuneración Mínima Vital, una vez cumplido eso, veremos el tema de la pensión máxima porque tampoco se puede quedar en 1,130 soles, la pensión máxima debe ser por lo menos, hemos planteado 1.5 de la RMV, por lo menos negociable, no podría negociar menos.

Además, cuando decimos aumento general de pensiones, hablamos también de las proporcionales, los 250 soles, los 350 soles tienen que moverse, a la 20530, etc. Eso es una dinámica, y lo otro estamos planteando que las pensiones derecho a bien, de las viudas, o viudos no sean del 50 por ciento que tenía el titular, la pensión debe extinguirse cuando fallece el cónyuge, sin derecho a bien, ahora se da solamente la mitad.

-¿Hay la posibilidad de que el estado pueda asumir eso? ¿La caja fiscal está hábil para eso, el Fondo Consolidado?

Ellos, en primer lugar, dicen que no pueden, que la economía no soportaría, se les pide que se considere en el Presupuesto de la República un incremento a las pensiones, no lo hacen, no tienen voluntad. No se trata de que sean malos o buenos, lo que se trata es que el pensamiento neo liberal que rige la mentalidad de esta gente hace que tengan una concepción distinta a la nuestra, ellos consideran que los viejos, los adultos mayores no producen sino consumen y que son una carga para los Estados y para la economía.

¿Si están planteando ese incremento, ustedes pueden demostrar: ‘sí, acá hay los fondos para eso, pero no lo quieren dar’?

Que hay recursos, los hay, hay recursos para aumentar a los soldados por ejemplo, que tengan una remuneración mínima vital, y lo dicen desde el Ejecutivo es porque efectivamente hay recursos para eso. A los trabajadores del Congreso, a los congresistas, etc., si el gobierno tuviera una decisión soberana para poder negociar con los empresarios mineros por decir o los que extraen el mineral desde las entrañas de nuestras cordilleras, se lo llevan para afuera y eso vuelve transformado y lo compramos. Una política soberana conlleva a crear empleo, industrialización, etc., a través de esos mecanismos de negociación. Hay recursos, los hay, lo que pasa es que no hay distribución de una forma adecuada, todo el poder para los que tiene el control del aparato de estado, su clase gobernante y para los de abajo, leyes coercitivas, represión y que vivan como puedan.

-¿Qué medidas piensan tomar para proseguir su plataforma de lucha?

Sabemos que los jubilados están dispersos en diferentes organizaciones, cada cual tiene su propia plataforma de lucha, vamos a llevar a cabo un foro nacional para convocar expertos, recopilar opiniones y despertar la conciencia nacional, y tras ello llegar a una jornada nacional de lucha pensionaria y una huelga de hambre en todo el país. Tenemos que luchar porque el gobierno nos está matando.

-El aumento de 100 soles es una burla, no alcanza igual

Además, es demagogia, es una mentira, porque no se ha plasmado hasta hoy, eso no necesita de ley para ser aprobado por el Congreso de la República, el aumento se da por decreto supremo, es tarea del ejecutivo dar ese aumento no es del congreso. El Congreso no fija porque no tiene facultades en materia económica, las cosas están muy antojadizas a los intereses grupales de los congresistas, están acomodando su futuro a través de la aprobación de dos cámaras además de la anulación de los movimientos regionales.

“NO HAY QUE HACER MALABARES PARA AUMENTO”

-Esta reforma en inicio está costando casi 5 mil millones, ¿por qué no dirigir estos recursos al aumento de las pensiones mientras vamos viendo cómo llegamos a esa remuneración mínima vital?

Nosotros hemos pedido en reiteradas oportunidades a través de nuestras gestiones ante el Ejecutivo, que se establezca una mesa de trabajo para ver el tema de pensiones pero igual no tenemos respuesta, nos desvían a la PCM, la PCM al Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF te da un informe de 15, 20 páginas que al final dice en las conclusiones de que no tenemos derecho a aumento porque ya aumentaron en una oportunidad porque están cumpliendo con la sentencia del TC, la 0009/2015 QUE ORDENA EL AUMENTO PROGRESIVO DE LAS PENSIONES, y que no lo han hecho en el plazo de los 3 años que se señaló y no lo van hacer porque esta reforma es contraria a la sentencia del TC.

-¿Cómo llegamos a una RMV humanamente posible porque sabemos que 600 soles no alcanzan para una canasta básica, como conseguimos una RMV a favor de los jubilados?

La fuente de financiamiento de las pensiones está en el aporte no solo del trabajador sino hay que agregar el aporte de los empleadores, hay que agregar el aporte del estado, no solo como aportante, también como garante de la institucionalidad, ahí está la esencia del convenio 102 de la OIT.

No hay necesidad de hacer malabares para cumplir con ese convenio, ahí el aporte tripartito, esta reforma no considera ni los empleadores ni el estado, dicen que a futuro verían eso previo estudio actuarial y han inventado una pensión por consumo, lo ha dicho Keiko Fujimori en sus declaraciones, hay que gravar con el 1% del consumo que hace cada pensionista, cada trabajador, cada ciudadano y con una limitación de 700 soles mensual de jubilación.

–Pero quién consume más es quien más poder adquisitivo tiene, para un trabajador con salario mínimo o un independiente con una remuneración básica es complicado

Por eso digo, es un invento distractivo, es una sonaja que mueven y cualquiera que recibe esa información, dice: ‘qué bien’, nosotros en su inmensa mayoría consumimos en los mercados tradicionales, en la bodega de la esquina que no da boleta, entonces eso es una forma distractiva que desvía la atención del problema de fondo, el problema fundamental, y eso es que se cumpla el convenio 102 de la OIT y se genere nueva institucionalidad, con gobernanza de trabajadores, empleadores y del estado, esa es la esencia del convenio 102 y eso hay que hacerlo.

“SÍ HAY RECURSOS, ES DECISIÓN POLÍTICA”

-El tema es llegar a una RMV, ustedes cuentan con asesores, con gente capacitada para ver todo ese aspecto económico, ¿hay alguna manera que el estado pueda financiar este aumento?

Mencioné el convenio 102, y ahí se habla de 3 aportantes: el trabajador, el empleador y el estado. El estado no necesita sacar recursos inmensos para su contribución a las pensiones, no necesita, si se cumple eso, con el 1% que dé el estado, que aprueben cada año en el presupuesto de la república, se estaría suficientemente resolviendo el problema, entonces estás indexando a las pensiones.

¿Para que las pensiones lleguen a qué tope más o menos?

Estimamos que la pensión mínima no debe ser inferior a la RMV y que la pensión máxima que hoy está debajo de la remuneración mínima vital, debe ser no menor a 1.5 RMV, más o menos en 1, 600 y pico soles, eso debe generalizarse para todos.

Es una decisión política al final, porque recursos hay

Por supuesto que sí.

