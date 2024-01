Pedro Suárez Vértiz: conoce el día del concierto de homenaje

Grandes artistas nacionales rendirán homenaje al fallecido música

El concierto en homenaje al fallecido músico Pedro Suárez Vértiz se llevará a cabo el viernes 16 de febrero en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Además, el evento contará con la participación de destacados artistas como Eva Ayllón, Gian Marco Zignano, Raúl Romero, Anna Carina, Ezio Oliva, Deyvis Orosco, entre otros.

“Esposo es increíble el amor no solo de los que nos leen, sino el amor de todo un país que todos los días solo quiere agradecerte por todo lo que nos has dado. Es un honor para mí que desde el día uno me contacten por WhatsApp tantos artistas y músicos peruanos que se ponen a disposición para rendirte un homenaje y celebrar tu música”, informó el pasado 19 de enero, la viuda de Suárez Vértiz, Cynthia Martínez, al anunciar el concierto homenaje.

l concierto también reunirá a figuras como Pelo D’ Ambrosio, Daniela Darcourt, Mar de Copas, Amen, Frágil, Afrodisiaco, Cielo Torres, Amy Gutiérrez, Tommy Portugal, Nina Mutal, Jean Paul Strauss, Antología, entre otros

“Mira lo que estamos logrando organizar, mira lo que se va a hacer para febrero. ¡Otro Cuando Pienses en Volver! Mira el lujo de artistas que se han sumado y estoy segura de que se sumarán muchos más. Quería compartirlo con todos los que me leen quiero agradecer a todos estos artistas maravillosos por el lujo de tenerlos ese día”, explicó Cynthia en sus redes sociales.

Día de celebración

“Tenemos que celebrar lo que has logrado, lo que nos has dado, lo que hemos vivido a tu lado, no solo como esposa, también como peruana. Me han dicho muchas veces que eres el soundtrack de nuestras vidas y cómo no agradecerte, cómo no celebrarte”, la esposa de Pedro Suárez.

“Por eso quería compartir con todos lo que estamos preparando. Es el inicio de todo lo que se viene, amor mío, quiero que todos vivamos siempre tu música, estoy segura de que eso es lo que tú siempre has deseado, esposo mío. Es imposible no escuchar tu música y sonreír”.