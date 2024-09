Pedro Castillo presenta hábeas corpus para anular cargos de abuso de autoridad

El expresidente Pedro Castillo, en prisión por presunta rebelión, presentó un hábeas corpus para anular los cargos en su contra, argumentando abuso de autoridad.



Pedro Castillo, exmandatario de Perú, sigue detenido en el penal de Barbadillo, enfrentando acusaciones por rebelión y conspiración tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Este evento resultó en su destitución como presidente de la República.

En su reciente aparición ante el Tribunal Constitucional (TC), Castillo afirmó ser víctima de una “detención arbitraria” y presentó un nuevo hábeas corpus para solicitar la anulación de los cargos que enfrenta. El exlíder enfatizó: “He sido elegido presidente de la República, he sido detenido arbitrariamente […] Hoy estoy en el penal de Barbadillo, resistiendo en todo caso un abuso de autoridad”.

Argumentos de la defensa

Pedro Castillo declaró que no se respetó su derecho a la defensa ni el debido proceso. Según él, durante su mandato, el Congreso no presentó una moción de vacancia en su contra. “Nunca, en el Congreso de la República, se presentó una moción de vacancia […] No se respetó el debido proceso, no se me dio el derecho a la defensa”, añadió Castillo, resaltando que su inmunidad presidencial debió ser respetada.

Además, aclaró que no intentó escapar después de su mensaje a la nación el día de los hechos: “No pretendía fugarme, solo me dirigí a la embajada (de México) para poner en buen recaudo a mi familia. No tuve armamento”.

Posición de la Procuraduría

En contraste, la Procuraduría solicitó al TC que desestime el recurso de hábeas corpus, argumentando que Castillo atentó “contra los poderes del Estado” y es coautor de los delitos bajo investigación.