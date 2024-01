Pedro Castillo niega liderar organización criminal

Ex presidente, Pedro Castillo, reitera no haber cometido un delito de rebelión. Poder Judicial revisó pedido para revocar prisión preventiva

Pedro Castillo Terrones, ex presidente, reafirmó en las audiencias para revisar los pedidos de su defensa, que no encabeza una organización criminal y no ha incurrido en el delito de rebelión.

“No lidero ni formo parte de una organización criminal, nunca lo hice, vengo de familia humilde que conoce los valores, necesito que se haga justicia”, indicó desde el penal Barbadillo, en la audiencia que revisó la apelación de su defensa a una resolución que confirmó la prisión preventiva en su contra.

En relación a las acusaciones de corrupción en su administración, Castillo Terrones rechazó categóricamente la imputación de liderar una organización criminal, argumentando que las investigaciones en su contra carecen de “pruebas contundentes”.

“El pueblo me eligió para ser presidente, hasta ahora no se me encontró ninguna prueba contundente. A través de mi defensa, he pedido que se levante el secreto de las comunicaciones y el secreto bancario, la única cuenta que tuve como presidente es que tenía en el Banco de la Nación como maestro”, aseveró.

Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo, fundamentó su solicitud en las presuntas declaraciones de Harvy Colchado en un medio de comunicación. Estas declaraciones indicarían que Colchado habría influenciado en las afirmaciones de Salatiel Marrufo, quien alegó haber entregado 50 mil soles.

Por otro lado, el fiscal solicitó que se desestime la apelación presentada por la defensa de Castillo y se ratifique la resolución que dicta la prisión preventiva.

Argumentó que la acusación de que Colchado manipuló a un testigo carece de fundamento y que, hasta el momento, los elementos de prueba que respaldaron la medida de privación de libertad están debidamente corroborados.

Luego, tuvo lugar la audiencia que evaluó la solicitud de revocar la prisión preventiva en la investigación sobre el delito de rebelión que involucra a Castillo.

“Quiero que me precisen a qué hora cometí el delito de rebelión. Me causa sorpresa que el Ministerio Público no estime con claridad qué se me imputa; si me acusan de rebelión, ¿dígame en qué momento se inició el alzamiento en armas y hasta cuándo duró?”, sostuvo.

El juez César San Martín, encargado de ambas solicitudes, afirmó que emitirá su fallo dentro del plazo legal establecido.

