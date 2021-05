Pedro Castillo “A mí no me preocupan las encuestas”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, señaló que no le preocupan las encuestas, en relación a los resultados del último simulacro de votación de Ipsos y el sondeo de preferencia electoral del IEP.

“No me preocupan las encuestas, yo no estoy preocupado por las encuestas, sáquense eso de la cabeza, es la última vez que puedo escuchar eso de las encuestas, no me preocupa, me preocupa el Perú, me preocupa el país“, dijo.

Leer también [Perú tendrá superávit comercial hasta el 2024]

Pedro Castillo no quiso pronunciarse sobre su inasistencia al debate presidencial que organizó su contendiente Keiko Fujimori en los exteriores del penal anexo de mujeres de Chorrillos. Pero el candidato de Perú Libre saludó el “gesto de descentralización” para el debate que se realizará en Arequipa.