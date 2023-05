Pastillita azul: devuelve la alegría y la actividad sexual de los adultos mayores

Creada hace 24 años, la Viagra fue un medicamento que marcó una época para hombres con dificultades con su erección o disfunción eréctil, solucionando un problema que atormentaba a millones de hombres y convirtiéndose de la noche a la mañana en un auténtico éxito comercial. ¿Cuándo tomarla y qué efectos tiene?

Aquí te decimos cuándo y cómo hay que tomarla sin caer en excesos y siempre consultando al médico

La famosa pastilla azul fue descubierta por pura casualidad. Los laboratorios Pfizer, que ahora nombramos tan a menudo debido a la vacuna contra la covid que también han desarrollado, estaban investigando la utilidad del citrato de sildenafilo para tratar a los hombres que tenían angina de pecho.

Las pruebas iban perfectamente y mejoraban los síntomas de los afectados, pero también se observó otro efecto secundario: una fuerte erección. Ah, y la viagra también puede aumentar tu esperanza de vida o incluso reducir el Alzhéimer.

El laboratorio, sabiendo que casi un tercio de los hombres mayores de 40 años sufre habitualmente de disfunción eréctil, decidió reorientar su investigación hacia ese campo, sacando finalmente la pastilla al mercado el 27 de marzo de 1998. Desde entonces, la Viagra ha ayudado a millones de hombres a tener relaciones sexuales y también ha hecho surgir todo un mercado negro de venta de imitaciones que habitualmente son un engaño.

Pero a pesar de que a esta pastilla se la relaciona con un entorno de fiesta y alegría, tomarla no es un juego, ya que conlleva sus riesgos si se toma sin prescripción médica.

¿Cuál es la dosis más apropiada?

El especialista Romero-Otero reconoce que la administración de sildenafilo “se debería iniciar -aunque la mayoría de las veces no se hace- a la dosis más baja, que es de 50 mg al día, y si no hay respuesta, habría que subir a 100 mg”. También se aconseja probar a bajar a 25 mg cuando con 50 mg se logra un buen resultado.

La razón por la que se suele empezar con 100 mg diarios para posteriormente bajar a 50 mg si la respuesta es adecuada es que, al tratarse de un “fármaco relativamente caro y no cubierto por el sistema sanitario público, muchos pacientes que prueban la dosis de 50 y no les funciona no quieren pasar a la de 100”. En definitiva, se opta por la opción que más favorece la continuidad del tratamiento.

La dosis que se emplea para el tratamiento de la hipertensión pulmonar es de 20 mg tres veces al día.

¿En qué momento hay que tomarlo?

Sildenafilo se debe ingerir por vía oral con un margen de al menos 45 minutos antes de la relación sexual y teniendo en cuenta que sus efectos se prolongan hasta 6 horas. Otros fármacos de la misma familia pueden favorecer la erección hasta 24 horas después de su ingesta.

El urólogo puntualiza que “requiere estímulo para que se produzca la erección. Este tipo de fármacos potencian y mantienen la erección durante más tiempo, pero no son capaces de iniciarla”.

¿Cuáles son los principales riesgos y efectos adversos?

El urólogo recalca que sildenafilo es un fármaco muy seguro. El principal riesgo es el derivado del consumo de dosis superiores a las recomendadas, que producen “un robo de sangre al corazón porque la vasodilatación se produce casi exclusivamente en el pene y la mayoría de la sangre se acumula en la piel”. La consecuencia más grave puede ser un infarto de miocardio.

En cuanto a los posibles efectos adversos, el especialista cita como ejemplos el enrojecimiento de la cara y las orejas, el dolor de cabeza o el dolor de espalda.

La farmacéutica desmiente una creencia frecuente sobre los efectos a largo plazo de sildenafilo: “No hay ninguna evidencia de que cause dependencia”. Tampoco es cierto que resulte eficaz para “el tratamiento de la eyaculación precoz”.

Cuidado con la venta por internet

Desde el inicio de la comercialización de Viagra, conocida como la pastilla azul, este medicamento ha sido uno de los más falsificados del mundo y la mayoría de esas copias se venden por internet.

Romero-Otero advierte de los riesgos de comprar sildenafilo en la Red: “Me parece un disparate. Quien lo compra por internet está poniendo en riesgo salud. No es solo que se obtenga la respuesta deseada, sino que puede desencadenar efectos secundarios importantes”.

La portavoz del COFB recuerda que los medicamentos “deben ser adquiridos siempre a través del canal farmacia. El farmacéutico, como profesional sanitario, puede garantizar sus condiciones, además de ofrecernos consejo sanitario. Esta actuación es complementaria al diagnóstico previo y prescripción por parte del médico”.

