Paro nacional de transportistas coincide con el Foro APEC 2024

Miles de unidades de transporte público en Lima, Callao y diversas regiones del país se sumarán a una protesta nacional del 13 al 15 de noviembre.

El próximo miércoles 13 de noviembre comenzará un paro nacional de transporte público que se extenderá hasta el viernes 15, afectando a más de 20,000 unidades en Lima y Callao. La medida de fuerza, organizada por gremios de transportistas y respaldada por diversas asociaciones, busca llamar la atención sobre problemas como la inseguridad, la extorsión y el sicariato, problemas que, según los organizadores, afectan gravemente a los trabajadores del sector.

La protesta se llevará a cabo en plena celebración del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realiza en Lima del 10 al 16 de noviembre y que ha movilizado a miles de visitantes internacionales, representantes de diferentes gobiernos y empresas. El paro ha sido coordinado para ser pacífico, aunque de alcance nacional, y se prevé que abarque tanto la capital como el norte, sur y centro del país. La manifestación contará con una concentración principal en Lima y Callao.

Rutas y empresas afectadas

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), mencionó en una entrevista que la medida cuenta con el respaldo de 53 empresas de transporte de Lima y Callao. «Estimamos que más de 20,000 unidades se sumarán, al igual que en el paro del 26 de septiembre, donde se detuvo el 98% del servicio de transporte», señaló. Entre las líneas que no prestarán servicio se encuentran las rutas Huáscar (C), Santa Catalina (A, B y C), La Roma, Sesosa, Nueva Estrella, Los Loritos, La Z, Etuchisa (conocida como ‘Los Chinos’), Vipusa, Corazón de Jesús, El Mandarino, Evifasa, Chosicanos, Etusa (‘Los Moraditos’) y Unidad de Villa S.A.

Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), explicó que además de los buses y combis, se sumarán mototaxis, taxis colectivos, transporte interprovincial y transporte de carga en algunas áreas de Lima.

La paralización del servicio de transporte en diversas rutas afectará a miles de usuarios que, en plena semana de APEC, deberán buscar alternativas de movilidad en una ciudad que se espera ya congestionada por la llegada de delegaciones internacionales.