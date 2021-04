Para promover las contrataciones de seguros vehiculares, las aseguradoras deberán emitir pólizas electrónicas

En Perú de acuerdo a datos estadísticos que se fueron realizando en los últimos meses, se pudo ver que son pocos los autos que tienen contratada una póliza. Si bien eso genera muchos riesgos, es importante que las autoridades puedan tomar medidas para revertir esa situación. A tales fines, fue que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) días atrás tomó la decisión de hacer algunos cambios a los fines de que las empresas de seguros otorguen coberturas de manera electrónica.

Es un hecho que la tecnología vino para quedarse en muchos sectores, y en el de seguros, no es la excepción. Hoy en día los usuarios desean contar con mucha facilidad para obtener la póliza de seguro vehicular , es decir, no quieren que haya demoras entre su solicitud y el otorgamiento. Por esa razón es que se emitió la Resolución SBS N° 00277-2021-SBS para que las compañías de seguros puedan ofrecer sus pólizas mediante dos modalidades, pero con un detalle en particular.

Una primera forma que van a tener las aseguradoras para ofrecer sus coberturas será de manera directa por sus canales digitales o por sus distintos puntos de venta. Pero también, por otro lado, existe una segunda manera y es que cuenten con intermediarios que pueden ser comercializadores y también banca seguros. El detalle que antes destacamos en que en cualquiera de esas maneras podrán hacer uso sin ningún tipo de problemas de distintos canales remotos tales como internet, celular, etc.

Es importante decir que en lo que es banca seguros, ellos podrán ofrecer, de acuerdo a la reglamentación de la Superintendencia, cobertura por ejemplo de SOAT, domiciliario, desgravamen, vehicular, médica, equipo electrónico, entre otras. Como también tienen esa amplitud para ofrecer pólizas, también se destaca que las empresas, en caso de que opten por intermediarios, no pueden ofrecer pólizas de deshonestidad frente a la empresa, crédito interno, todo riesgo contratistas, marítimas, entre otras.

De acuerdo a la norma vigente, un punto que los especialistas destacan como relevante es que los comercializadores de coberturas de las empresas de seguros deben estar presentes durante todo el tiempo que esté vigente el contrato de seguro. Eso significa que deberán dar respuestas a los usuarios para la contratación de la póliza, renovaciones, atención en caso de siniestros, baja de cobertura, entre otras cosas que el cliente puede llegar a precisar.

Lo que busca la Superintendencia no es sólo promover que haya mayores contrataciones, sino que estas también sean seguras. Por esa razón fue que determinó que siempre que se ofrezcan a través de canales digitales, por ejemplo, es obligatorio que se le brinde al cliente la mayor cantidad de información relativa a costos, requisitos, nombre de la empresa con la que contratará, tiempo de vigencia de su cobertura, entre otras cosas que puedan ser relevantes para que tenga suma tranquilidad.