Paolo Hurtado: “Nada supera el gol que hice en Quito”

Paolo Hurtado repasó los inicios de su carrera, su salida de Alianza y habló del deseo de volver al club blanquiazul. El jugador además recordó el gol que le anotó a Ecuador.

En diálogo con ESPN, Hurtado se refirió a su apodo. “Un diario de Perú me pone el apodo, a Carrillo le pusieron ‘Culebra’ y a mi ‘Caballito’ en 2011 y el apodo se quedó hasta ahora. En Portugal me decían mucho ‘caballito’, acá en Turquía no”.

“Siempre fui hincha de Alianza, yo estaba en la academia Tito Drago, participé en la Copa San Agustín, me vieron jugar y me fueron a buscar a mi casa a preguntar si quería ir a probarme. Mi mamá pidió permiso en el colegio para que vaya a pasar la prueba y me quedé. El ‘Cholo’ Castillo es el que me mandó a buscar, yo jugaba de defensa central, el ‘Cholo’ me mandó a la volante”, contó.

De igual manera, señaló que “quizás un gol con Alianza en una final podría ser pero hasta ahora ningún gol ha superado esa sensación. Lo recuerdo bien, la pelota le venía a Christian (Cueva) pero se le traba un poco y me queda a mí, de repente otro le pegaba fuerte pero yo opté por colocarla en el palo contrario del arquero y la sensación fue única”.