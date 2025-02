Paolo Guerrero se sinceró sobre su retiro del fútbol para este 2025

A pocos días para que inicie la temporada de manera oficial, Paolo Guerrero dio detalles sobre su futuro. El delantero de Alianza Lima se siente bien físicamente a sus 41 años

Paolo Guerrero con 41 años sabe perfectamente y como pocas veces en medio de una entrevista se atrevió a decir sobre la decisión de colgar los chimpunes y cuanto tiempo le queda como futbolista profesional.

En una charla exclusiva con Fútbol En América, el ‘Depredador’ comenzó hablando sobre su distanciamiento de la Selección Peruana y cómo se concretó su retiro de la selección y del partido por eliminatorias 2026, contra Argentina en La Bombonera. “Fue una decisión que ya había conversado con la familia”, manifestó el atacante de Alianza Lima.

Paolo afirmó que es muy posible que este 2025 sea su último año como futbolista profesional. Sin embargo, es algo que lo irá analizando conforme transcurra la temporada y pueda llegar a una medida definitiva.

“Sí, es muy probable (el retiro definitivo del fútbol). Lo analizaré a final de año y después tomaré una decisión. Pero conmigo mismo me siento muy bien, físicamente me siento muy bien. Tengo 41 años y no esperaba llegar con esta edad a sentirme tan bien. Hice pretemporada después de cinco años”, agregó.

