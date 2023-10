Paolo Guerrero: “Hoy me cobro la revancha”

El jugador expresó su gratitud hacia el entrenador Luis Zubeldía

El atacante peruano Paolo Guerrero expresó su agradecimiento al entrenador Luis Zubeldía por haberlo convocado para jugar en la Liga de Quito, que logró ganar la Copa Sudamericana, el sábado, al vencer al equipo brasileño Fortaleza con un marcador de 3-4 en una tanda de penales, tras un empate 1-1 durante los 120 minutos de juego.

“Cuando rescindo con Racing me pega una llamada el profesor Zubeldía y me dice: te necesito aquí porque tengo certeza que contigo aquí vamos a ganar la Sudamericana y eso fue lo que movió y me hizo venir a Liga. Fue muy importante esa llamada y hoy día estamos celebrando el campeonato”, comentó Paolo Guerrero.

En ese contexto, el jugador mencionó que desde su llegada a Liga de Quito ha experimentado momentos asombrosos y siempre se ha mantenido como objetivo la conquista de la Copa Sudamericana.

Guerrero expresó su gran felicidad por el logro y extendió su agradecimiento a Dios, su familia y a todas las personas que incondicionalmente lo han apoyado y respaldado.

También recordó que durante su etapa en el Flamengo de Brasil, el equipo llegó a la final de la Copa Sudamericana, pero lamentablemente se perdió el último partido frente a Independiente debido a una sanción.

“Hoy me cobro la revancha. El fútbol te da eso y creo que eso es lindo”, aseveró al rememorar la Copa Sudamericana de 2017.

El destacado desempeño de Alexander Domínguez en la tanda de penales permitió que el equipo dirigido por Luis Zubeldía recuperara un título que ya habían obtenido en la temporada 2009.

Leer más:

LDU de Quito campeón

El equipo ecuatoriano Liga de Quito, dirigido por el atacante peruano Paolo Guerrero, se coronó campeón de la Copa Sudamericana al derrotar al equipo brasileño Fortaleza con un marcador de 3-4 en una tanda de penales, luego de un empate 1-1 durante los 120 minutos de juego.

Alexander Domínguez tuvo una destacada actuación en la definición por penales al detener tres disparos, convirtiéndose en la figura destacada del partido que se llevó a cabo en el estadio Domingo Burgueño Miguel, en la ciudad uruguaya de Punta del Este. Este logro permitió a Liga de Quito recuperar un título que habían ganado por última vez en la temporada 2009.

En el transcurso de los 90 minutos reglamentarios, un espectacular gol del argentino Lisandro Alzugaray mantuvo las esperanzas de los ecuatorianos, después de que el también argentino Juan Martín Lucero anotara el primer gol del partido. Desde el principio, Fortaleza orientó su ataque hacia la derecha y confió en el juego de Marinho para complicar la tarea de la defensa, aunque siempre con el respaldo del centrocampista Jhojan Julio.

Por otro lado, Liga de Quito enfrentó dificultades para crear oportunidades de peligro, lo que llevó al delantero Paolo Guerrero a retroceder varios metros e incluso desplazarse lateralmente por el campo en busca de recibir el balón.

Cinco años después de la final entre el Athletico Paranaense de Brasil y el colombiano Junior, la Copa Sudamericana nuevamente se resolvió en una tanda de penales.

En esta ocasión, Domínguez fue el protagonista destacado. El portero detuvo los disparos de Silvio Romero, Pedro Augusto y Emanuel Brítez, lo que permitió que Liga de Quito, de Paolo Guerrero, se coronara como el nuevo campeón de la Copa Sudamericana, obteniendo un nuevo título internacional.