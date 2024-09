Paolo Guerrero debutó oficialmente en Alianza Lima

Luego de 22 años de espera, Paolo Guerrero debutó con el club de sus amores

Paolo Guerrero debutó oficialmente con Alianza Lima en el partido contra Carlos A. Mannucci, en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2024. El esperado momento llegó cuando ingresó en el minuto 70 en reemplazo de Hernán Barcos, quien le entregó la banda de capitán.

El entrenador Mariano Soso decidió realizar varios cambios para consolidar el 1-0 a favor de Alianza. Guerrero, al ingresar, fue recibido con un abrazo y algunas palabras de Barcos, quien previamente se había quitado la cinta de capitán para entregársela.

Jefferson Farfán, gran amigo de Guerrero, fue parte del momento desde la tribuna sur, alentando junto al Comando Sur. Junto a Roberto Guizasola, Farfán cumplió su promesa de estar presente en el debut de su “compadre”, como había adelantado en su programa “Enfocados”.

Primer partido como capitán

Paolo Guerrero expresó su sorpresa y alegría por recibir la cinta de capitán: “Me sorprendí con la cinta de capitán, no pensé que Hernán me la iba a dar, pero es una responsabilidad. Estoy muy feliz”, declaró, emocionado por su regreso al club después de 22 años. Aunque no anotó, resaltó el esfuerzo colectivo que permitió mantener el liderazgo del Torneo Clausura gracias al gol de Barcos.

“Hubiese querido hacer un gol, pero lo más importante es volver a jugar después de tanto tiempo. Físicamente estoy mejorando“, agregó el delantero, satisfecho con su rendimiento inicial y motivado por seguir mejorando.