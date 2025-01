Paolo Guerrero anuncia su retiro definitivo de la selección peruana

Paolo Guerrero, leyenda del fútbol peruano, confirma su retiro de la selección: «La selección necesita caras nuevas».



El delantero Paolo Guerrero , máximo goleador en la historia de la selección peruana , confirmó su retiro definitivo este martes 7 de enero. Durante una conversación con la prensa nacional, el ‘Depredador’ fue claro: «Hice mi último partido en Argentina» .

Esta decisión ya había sido anticipada meses atrás, luego de la derrota ante Argentina en La Bombonera. En ese entonces, Guerrero declaró: «Es posible que sí (haya sido mi último partido en la selección), pero yo no soy cobarde. No voy a abandonar el barco» .

Declaraciones de Paolo Guerrero sobre su retiro

Guerrero explicó que su decisión busca dar paso a las nuevas generaciones en la Blanquirroja. «Creo que la selección necesita de gente nueva, caras nuevas. Lo que la gente pide: nuevos jugadores» , afirmó.

Además, hizo un llamado a los hinchas peruanos para apoyar al equipo. «Todos debemos poner un granito de arena para apoyar a la selección como hinchas y como peruanos que somos» , añadió.

El delantero de 41 años también destacó su compromiso actual con Alianza Lima . «Estoy bien en Alianza, preparándome porque quiero hacer un gran torneo, un gran campeonato. Para eso me estoy preparando» , puntualizó.

Guerrero y sus declaraciones tras el partido en Argentina

Después del encuentro en La Bombonera, Guerrero ya había dejado entrever su retiro. En una entrevista para ‘América Deportes’, comentó: «No sé lo que vaya a pasar el próximo año» .

Aunque expresó su amor por la camiseta nacional, dejó abierta la posibilidad de no continuar. «Quiero mucho a mi país, a mi camiseta. No soy cobarde, no voy a abandonar el barco» , declaró en esa oportunidad.

¿Qué opinó Jorge Fossati sobre el retiro de Guerrero?

El técnico Jorge Fossati también se pronunció tras el partido contra Argentina. Según comentó a ‘Canal N’, Guerrero ya había mostrado dudas antes del encuentro. Además, señaló que su decisión podría estar relacionada con temas personales.

En el partido, Paolo tuvo un rendimiento limitado, con solo 10 toques de balón y más duelos defensivos que oportunidades claras.