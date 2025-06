Pamela: “soy la mejor mamá de sus hijos”

FRANCO LE GRITA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y BUSCA CONCILIaCIÓN

La cantante Pamela Franco invitó a una conciliación a su expareja Christian Domínguez para aumentar la pensión de alimentos y modificar el régimen de visitas de su hija.

En declaraciones para Amor y Fuego, indicó que espera no tener problemas en llegar a un acuerdo con su expareja, ya que él ha dicho reiteradas veces que siempre está pendiente de su menor.

“Considero que todo se va a dar en paz y amor porque como, gracias a Dios, le gusta salir en televisión y dar la preocupación que tiene, entonces yo creo que la preocupación que tiene por su hija y sabiendo los temas que su hija necesita va a conciliar y todo va a llegar en amor y paz”, manifestó Franco.

Además, la intérprete dejó en claro que ella es la mejor mamá de los hijos del líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’, ya que jamás le ha ocasionado problemas.

“De todas las mamás de sus hijos, la mejor mamá, la que nunca le ha hecho problema, la que le ha dejado y más bien, lo traía a ver a su hija, he sido yo“, afirmó.

Según informó Amor y Fuego, Pamela Franco ya le hizo llegar la invitación a nueva conciliación extrajudicial a Christian Domínguez el 6 de junio.

“Yo siempre he dicho que él no tiene días ni horarios de visita por el tipo de trabajo que tenemos, pero sí tiene régimen de visitas que no lo cumple y yo no lo estoy reprochando, más bien comprendo y se ha dado todo este tiempo las facilidades que él la pueda ver”, afirmó.