Cómo ayudar a tu perrita a criar a sus cachorros

SI DIO A LUZ, APRENDE A ASISTIRLA PARA QUE CREZCAN SANITOS

La llegada de nuevos cachorritos suele emocionar mucho a los dueños de las mascotas, pero es normal sentir ciertas dudas y preocupación al ver a nuestra perra débil después del parto y teniendo que atender en ocasiones a muchos pequeños, por eso algunas personas se cuestionan acerca de cómo ayudar a su perra a cuidar de los cachorros. En ‘Mi Veterinario’ te damos algunos buenos consejos para que puedas echarle una mano a tu mascota y facilitar todo el proceso

En primer lugar, debes saber que es normal que tu perra se sienta recelosa y desconfiada cuando pretendes acercarte a los cachorros. Debes comprender que su instinto es protegerlos, por eso lo más recomendable es que les des su espacio y no intentes invadirlo.

Durante las primeras semanas de vida los cachorros no consiguen ver bien por ello buscan prácticamente a ciegas un lugar caliente donde estar y alimentarse, que por lo general en el área de las tetas maternas. Una buena forma de evitar que los pequeños se alejen de esa zona y sufran accidentes es cerrando el espacio para que se mantengan en el área cerca de mamá.

Los primeros días es muy importante que los pequeños tomen de la leche materna pues al igual que en el caso humano estas contienen todos los nutrientes que los mantendrán saludables. Pero cuando se trata de camadas muy numerosas a veces la perra no consigue tener suficiente para todos, en ese caso puedes alimentarlos con papillas a partir de los 12 días de nacidos.

Como hemos comentado, después del calostro, la perra producirá leche materna en abundancia durante aproximadamente dos meses (entre 6 y 8 semanas) mientras cuidaremos de ella y los pequeños.

Durante este tiempo, los cachorros van a seguir desarrollándose gracias a la leche materna. No olvides que la calidad repercutirá en unos pequeños sanos y fuertes. Lo habitual es que su madre les alimente cada tres horas aproximadamente. Después de ello orinarán y defecarán. Es muy importante que les proporciones un lugar tranquilo en el que descansar.

ALIMENTA BIEN A LA MAMÁ

Los cachorros empezarán a imitar a su madre en el acto de beber y finalmente querrán empezar a comer solos. Ayudar a una perra a cuidar a sus cachorros implica también ayudar a los pequeños a iniciarse en la alimentación sólida.

La lactancia consume una enorme cantidad de calorías por eso la perra debe alimentarse mejor que nunca con croquetas que contenga gran cantidad de proteínas. No controles las porciones más bien dale todo el alimento que te pida pues lo está necesitando, de este modo tendrá más energía y producirá mejor leche.

Es común ver que la perra lame a los cachorros con fuerza y energía durante las primeras semanas de vida, en especial en su área genital y anal para estimular los esfínteres. Si lo deja de hacer muy temprano será necesario que tú tomes un algodón con agua tibia y lo pases por esta área para que los pequeños evacuen. Esto es imprescindible para garantizar su salud y bienestar, por eso atento.

Deberás realizar la tarea de estimulación anal cada tres horas después de que los cachorros tomen su leche y hasta que consigan realizar las deposiciones por sí mismos, lo que ocurrirá después de algunas semanas.

El paso de la leche a la comida sólida suele producirse alrededor de las 7 semanas de edad y a las 8 deberían estar ya comiendo por sí mismos.

Mantén siempre a los cachorros cerca de su madre hasta que vayan ganando más independencia. Si notas a tu perra apática, desanimada y con poco apetito consulta a tu veterinario. Además, es normal preguntarte en qué momento podrás separar a los cachorros de su madre en el caso de que planees buscarles un nuevo hogar.

OBSERVA BIEN A LOS CACHORROS

Independientemente de si tu perra te permite o no acercarte a ellos, será de vital importancia que les observes para detectar cualquier problema. Podría ocurrir que la perra rechazara a alguno, que uno de ellos no supiera alimentarse o que hubiera nacido con una incapacidad física importante. De ser así será básico llamar o acudir al veterinario.

No olvides que los perros recién nacidos son muy susceptibles a enfermar si no se les brinda el calor y los cuidados que requieren. Un cachorro de tierna edad no puede abandonarse a su suerte y puede llegar a morir si no actuamos con la rapidez necesaria.

Además de alimentarse de su madre y parecer sanos, los cachorros necesitan orinar y defecar de forma regular. Si observas que no lo hace, tú mismo puedes colaborar utilizando una pequeña gasa empapada en agua tibia.

