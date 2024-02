Pamela Franco confirma separación definitiva de Domínguez

La cantante emitió un comunicado explicando su actual relación con Christian Domínguez, quien le fue infiel con una mujer de 35 años

Este miércoles 31 de enero, Pamela Franco hizo público su quiebre definitivo con Christian Domínguez. La determinación se produjo tras la revelación de un ampay que mostraba al padre de su hija involucrado con una mujer identificada como Mary Moncada.

Como se recuerda, el 29 de enero pasado, Magaly Medina regresó a su programa presentando un ampay en el que el cumbiambero era el protagonista. Según el informe de Magaly TV La Firme, Christian Domínguez permitió que la mujer ingresara a su camioneta para tener intimidad.

En las imágenes, se observa cómo la camioneta está en movimiento mientras de fondo se escucha la canción ‘Mi auto era una rana’ de Pedro Suárez Vértiz.

Tras mantenerse en silencio desde esa fecha, Pamela Franco finalmente optó por expresarse el 31 de enero mediante un comunicado, confirmando que se ha separado del padre de su hija.

“Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez. Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, se puede leer en la historia de su red social.

Además, solicitó respeto por la privacidad de su hija, fruto de su vínculo con Christian Domínguez. La cantante enfatizó que es una mujer fuerte y confía en su capacidad para superar la situación por sí misma.

Leer aquí:

“También quiero pedirles a los medios de comunicación y a la opinión pública que no se mencione a mi menor hija para evitar que se sienta afectada emocionalmente y psicológicamente con comentarios malintencionados. Yo soy una mujer fuerte y seguiré esforzándome por ser una buena mujer, madre y artista”, mencionó.

Cabe recordar que Pamela Franco hizo su reaparición en las redes sociales un día después de que se hiciera público el ampay. En esa ocasión, la cantante apareció sonriente y bailando, aunque hasta ese momento optó por no abordar el tema públicamente.

Rodrigo González se refirió a este comunicado

El presentador de Willax leyó en directo el comunicado de la cantante y expresó su opinión al respecto. Desde el principio, el conocido ‘Peluchín’ dejó claro a Pamela Franco que estaba al tanto del tipo de persona que era su expareja. Incluso, le recordó los apodos que se le atribuían debido a sus acciones.

“No te has metido con Messi que tiene fama de ser un hombre familiar, dedicado a lo suyo, leal, no se le conoce este tipo de cosas. Te has metido con uno que se le conoce por eso. Lo llamamos el pendejerete de la cumbia”, mencionó al inicio.

Adicionalmente, le hizo hincapié en que ella también fue parte de una situación similar al ser la tercera persona en una relación, por lo que no tendría muchos motivos para quejarse. “Es más, ¿qué puedes decir tú, Pamela, si con Chabelita hizo lo mismo? Lo conociste estando él siendo infiel a su pareja. ¿Por qué pensabas que contigo sería diferente?“, afirmó el popular ‘Peluchín‘.

Leer aquí: