Palestinos desplazados: “Mis hijos me preguntan dónde iremos”

Más de un millón de palestinos desplazados en Rafah aguardan el próximo asalto israelí mientras se preguntan a dónde podrán ir con sus hijos

La tienda de campaña de la familia Abu Mustafa se encuentra junto a la alta valla de hormigón y metal que separa Gaza de Egipto en Rafah, un lugar que ahora es considerado relativamente seguro dentro de un enclave devastado por los ataques militares israelíes. Sin embargo, incluso aquí, la familia está en riesgo de ataques. Son parte de los más de un millón de palestinos que se han aglomerado en los alrededores de Rafah y temen no tener ningún lugar al que escapar en una pequeña franja que ha sido reducida a escombros y donde los combates continúan causando estragos.

“Todos los días estamos huyendo. Ser desplazado es duro porque tengo dos hijas discapacitadas. No puedo cargar con ellas. Si hay más desplazamientos, no me muevo“, afirmó Laila Abu Mustafa.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha instruido un plan de evacuación para los civiles que se encuentran abarrotando Rafah, ya sea acampando en calles y solares vacíos, en la playa o, como la familia Abu Mustafa, en la franja arenosa junto a la frontera egipcia. Las agencias de ayuda advierten que cualquier ataque a la ciudad sería catastrófico en una guerra que ya ha provocado una miseria incalculable.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha comunicado al primer ministro israelí que no debe llevar a cabo una operación militar en la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, a menos que haya un plan que “garantice la seguridad” de la población, según ha indicado la Casa Blanca.

Biden ha reiterado su opinión de que “un operativo militar en Rafah no debería llevarse a cabo sin un plan creíble y realizable que garantice la seguridad y el apoyo a las más de un millón de personas que se encuentran allí“, según informó la Casa Blanca en un resumen de la conversación entre ambos líderes.

La guerra se inició el 7 de octubre, cuando el grupo militante Hamas, que controla Gaza, atacó la valla fronteriza con Israel y desplegó combatientes que, según los informes israelíes, causaron la muerte de aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 250 rehenes. Cuatro meses después, Gaza se encuentra en ruinas.

Sometido a bombardeos masivos diarios, el ejército israelí ha ingresado en gran parte del territorio, destruyendo viviendas, edificios públicos e infraestructuras mediante ataques aéreos, fuego de artillería y explosiones controladas. Según las autoridades sanitarias palestinas, más de 28.000 personas han perdido la vida en el conflicto, con aproximadamente el 70% de las víctimas siendo mujeres y niños.

Más del 85% de la población de Gaza ha perdido sus hogares. Según un informe de la ONU, casi uno de cada diez niños menores de cinco años sufre de desnutrición grave. La semana pasada, Israel rechazó una propuesta de Hamas, argumentando que no cesaría la lucha mientras el grupo mantuviera brigadas que, según Israel, se escondían en Rafah.

Según informes de seguridad egipcios, se programan nuevas conversaciones de alto nivel para el martes, con la participación de altos funcionarios de Qatar y Estados Unidos, así como delegaciones israelíes y palestinas. Los ataques aéreos israelíes recientes han apuntado a Rafah. Hamas ha anunciado que estos ataques han causado la muerte de dos rehenes y heridas a otros ocho en los últimos cuatro días en la Franja de Gaza. Hamas advierte que cualquier ataque israelí contra Rafah podría sabotear las conversaciones para liberar a los rehenes restantes.

Plan de evacuación para civiles

En una entrevista que se emitirá este domingo en la cadena estadounidense ABC, Netanyahu ha reiterado que las fuerzas israelíes llevarán a cabo una operación en Rafah, pero aseguró que estaban elaborando “un plan detallado” para evacuar a los civiles. “Vamos a hacerlo. Vamos a acabar con los batallones terroristas de Hamas que quedan en Rafah” comentó, añadiendo que “vamos a hacerlo proporcionando al mismo tiempo un paso seguro a la población civil”.

Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia afirmó que “una ofensiva israelí a gran escala en Rafah crearía una situación humanitaria catastrófica de una dimensión nueva e injustificable“.

La familia Abu Mustafa extiende la ropa para secarla entre las tiendas de campaña junto a la valla fronteriza, que está cubierta de alambre de espino. Preparan la escasa comida que pueden reunir en latas vacías, cocinando sobre un fuego en la arena.

Mariam, una mujer que escapó de su hogar en la ciudad de Gaza al comienzo de la guerra junto con sus tres hijos de 5, 7 y 9 años, comenta que el temor al asalto de Rafah es el tema recurrente en todas las conversaciones en la ciudad abarrotada. “No puedo describir cómo nos sentimos. Tengo mucha confusión en la cabeza. Mis hijos no dejan de preguntarme cuándo invadirá Israel Rafah, adónde iremos y si moriremos. Y yo no tengo respuestas“.

