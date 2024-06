Padre y su hijita de 3 años mueren en incendio en SJM

Un voraz incendio se registró al promediar las 11:40 de la mañana de ayer lunes en una vivienda ubicada en la avenida Los Álamos, asentamiento humano Monseñor Pedro Laos Hurtado, en San Juan de Miraflores. El siniestro dejó como víctimas mortales a un padre y su hija menor de tres años, quienes fallecieron carbonizados.

En declaraciones la señora Jackelyn, madre y esposa de los fallecidos, señaló que su vivienda donde opera una chatarrería informal la cual pertenece a un sujeto que buscaría apropiarse del inmueble, el cual se encuentra en litigio. “La chatarrería no es mía, es del señor que se quiere adueñar de algo que no es suyo, que supuestamente a mi papá le ha comprado (la vivienda), algo que no es cierto. Él se sujeta a eso y no se quiere ir“, señaló la mujer.

Los vecinos de este sector de San Juan de Miraflores registraron mediante sus teléfonos celulares el incendio. En los videos, se escucha una fuerte explosión que vino de la casa. De acuerdo a testigos, el padre y la niña vivían en el primer piso de la vivienda.

El incendio se originó en el segundo piso de la vivienda, en el lugar se encontraron sacos apilados, lo que ha llevado a especular que la vivienda se utilizaba como almacén, aunque las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación.