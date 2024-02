Pachas renunció a defensa de Castillo

Eduardo Pachas renunció a la defensa legal del expresidente Pedro Castillo en el caso que se le sigue por el fallido golpe de Estado protagonizado el 7 de diciembre de 2022.

La dimisión de Pachas llega luego de que el último 31 de enero fuese presentado el abogado Luis Walter Medrano Girón ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por el magistrado Juan Carlos Checkley.

“El día de hoy (ayer) he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones, me estoy retirando de la defensa técnica, ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno”, escribió a través de sus redes sociales.

Ante la solicitud del exmandatario Pedro Castillo, el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió, el último 05 de febrero, que se tenga como “apersonado” al abogado Luis Walter Medrano Girón como su defensa en el proceso penal por el presunto delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Asimismo, el magistrado dispuso que se ponga en conocimiento de la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez, el exasesor Aníbal Torres, la acusación de 25 años de prisión que solicitó el Ministerio Público.