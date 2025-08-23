INPE descartó haya riesgo en integridad de Betssy Chávez

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció por la situación de la expremier en el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quien cumple prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 2022.

Como se sabe, Chávez Chino anunció por medio de una carta que retomaba su huelga de hambre en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos a causa de los “maltratos y abusos del INPE”. ras el escrito de Betssy Chávez, el congresista Guillermo Bermejo, de Juntos por el Perú-VP, señaló que más de 20 parlamentarios presentaron un documento al INPE, Ministerio de Justicia, Corte Suprema y Defensoría del Pueblo para el traslado de la expremier a otro penal donde no esté en riesgo su vida.

Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario precisó en su comunicado que la solicitud debe presentarse “exclusivamente por la interna ante la institución para su respectiva evaluación”.

Leer también [Martín Vizcarra pasó su primera noche en el penal Ancón II]

Asimismo, respecto a las denuncias de Chávez Chino sobre presuntas amenazas contra su integridad, aseguraron que en la investigación administrativa que realizaron no se encontraron “elementos que corroboren y/o evidencien las presuntas amenazas o que pongan en riesgo su integridad personal”.