Otorgan financiamiento a productores y organizaciones agrícolas

Un aproximado de 2.200 productores y organizaciones agrícolas de 7 regiones se beneficiarán con el proyecto Biocrédito

El Programa busca otorgar S/ 13.6 millones en créditos durante el presente año, facilitando el acceso crediticio a personas naturales y empresas que operen de manera sostenible en la Amazonía con prácticas de verificación aprobadas por el Ministerio del Ambiente.

Entre los puntos a seguir para acceder al Biocrédito están la no afectación de áreas protegidas, la implementación de sistemas agroforestales y el manejo integrado de plagas. Además, un requisito esencial es que los productores no tengan multas ambientales. Este programa nace para establecer la conexión entre la banca formal y los emprendimientos amazónicos, especialmente a los pequeños y medianos emprendimientos de la región amazónica que no tienen acceso a créditos y servicios bancarios, y buscan mejorar su competitividad en mercados más exigentes nacionales como internacionales.

Lea también:

El programa formo una alianza con la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y la Alianza Empresarial por la Amazonía (AEA), una iniciativa apoyada por USAID Perú, el Gobierno de Canadá y Conservación Internacional Perú. El director de la Alianza Empresarial por la Amazonía (AEA),Willy Espinoza Meier, Recalcó que “Lo que buscamos con el Biocrédito es demostrarles a las instituciones financieras que este producto verde es rentable, pues existen fuentes de fondeo con mejores condiciones financieras, que buscan mitigar impactos ambientales”.

El programa también cuenta con el respaldo del Programa de Bionegocios del Minam y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financian iniciativas que buscan reducir las alteraciones del cambio climático.

Para acceder a este crédito, las instituciones deben cumplir con criterios ambientales claros y específicos. las personas pueden acceder a un bono del buen pagador que reduce la tasa de interés al término del pago de la deuda. Este es un paso significativo para fortalecer las economías de las regiones, contribuir en la preservación del ecosistema amazónico y apoyar a los productores que realizan la actividad agrícola sostenible y ubicarlos al mercado financiero formal.